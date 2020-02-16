《鬥陣特攻》中國賽事移師首爾！新冠病毒正影響著電競產業

特約記者洪聖壹／綜合報導

自中國武漢爆發的新冠病毒（COVID-19）如瘟疫般蔓延肆虐，確實影響著各行各業的正常運作，現在除了中國當地的《英雄聯盟》分區聯賽LPL/LDL延期。考量到玩家安全，暴雪也宣布將原本2月、3月在中國進行的《鬥陣特攻》（OVERWATCH）系列賽，轉移到南韓舉辦。

受到新冠病毒影響，中國當地戶外與室內電競不是展延、就是取消，《英雄聯盟》中國區聯賽LPL/LDL宣布延期至2月17日，原訂在2月2日於香港舉辦的《寶可夢》(Pokémon)冠軍賽則是直接取消。

至於《鬥陣特攻聯賽》的部分，原本是以「保護玩家、選手們的健康與安全」為考量，宣布二月、三月在中國上海、廣州、杭州舉辦的賽事取消，現在有了後續的安排，官方宣布將原訂的賽事轉移到南韓首爾舉辦，除了首爾東大門原定在3月7日舉辦的OWL賽事之外，預計在3月14日、3月21日重啟原定在中國區舉辦的賽程，至於美國華盛頓、邁阿密、亞特蘭大的賽事具體舉辦時間將於後續公開。

其實不僅《英雄聯盟》、《鬥陣特攻》，包括《DOTA2》、《穿越火線CF》、《王者榮耀》在中國當地的例行賽是也相繼展延，《絕地求生》首屆 PGS 全球系列賽柏林站也宣布延期，台港澳地區聯賽（PML）則因世界賽的異動，決定加賽一週。

雖然中國武漢疫情重創了電競產業，卻也因居家隔離、寒假延長的關係，帶動當地線上遊戲商機。綜合中國當地科技媒體報導，《DOTA2》每日活躍玩家一直保持在60萬，騰訊旗下《王者榮耀》每日活躍用戶（DAUs）更創下1.5億同上歷史新高，每日營收高達20億元人民幣。《和平精英》則創下1億人DAU、每日營收5億元人民幣新高，即便如此，所有人還是盼望百業復興、武漢能挺過這關，疫情早日雲開霧散。

＊部分參考資料來源：《OVERWATCH》、CNBETA