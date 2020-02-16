載過中港澳客20天亡！台第1例不治「白牌計程車」司機　陳時中坦言：死前才發現陽性

記者董美琪／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（16日）公布，國內新增確診2例新冠肺炎個案，其中一例60餘歲男性在2/15因肺炎合併敗血症死亡，個案本身是白牌計程車司機，多載到「中港澳旅遊史」遊客。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，該名個案是死前的時候，才檢查出是陽性。

▲疾管署說明新冠肺炎疫情。（圖／記者李毓康攝，下同）

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國內新增確診2例COVID-19個案，第1例個案為家住中部的60餘歲男性，有B型肝炎及糖尿病病史，無出國旅遊史，也非確診病例的已知密切接觸者。於1月27日出現咳嗽，2月3日因呼吸急促赴醫院就醫，診斷為肺炎。當日收治於負壓加護病房治療，個案已於2月15日晚間因肺炎合併敗血症死亡，其遺體經家屬同意，將依法定傳染病規定進行火化，並保留部分檢體以供進一步檢驗。

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩回應，該名死者因為本身有慢性病，控制得不是很好，免疫力當然會有影響，生前主要給抗生素及一般肺炎治療，陳時中則回應，「死前的時候，才檢查出是陽性，時間上當然是不可能（用藥）。」

指揮中心針對白牌車司機的密切接觸者追蹤，已有1位家人確診，其他相關接觸醫護人員皆為陰性，目前已掌握與死者密切接觸者79人，截止目前已完成73名採檢（包括7位有症狀），其中60名之檢驗皆為陰性、1名陽性，其餘尚在檢驗中。

由於，死者生前曾是白牌計程車司機，「什麼是白牌計程車」在晚間疫情指揮中心記者會後，引起網友熱搜。根據法規，只要外觀不是黃色，車牌是白底黑字，就是俗稱「白牌計程車」的不合格車輛。「白牌車」不像合法營業車輛在檢驗次數及駕駛人的考照條件等有較嚴格的規定，旅遊時如貪圖一時方便，搭乘違規營業的自用車輛，如果發生消費糾紛，不僅遊興盡失，若遇行車事故，也無法獲得乘客責任保險理賠。

一般合格小黃外觀黃色、有車頂燈、車牌白底紅字。「自用小客車」違規攬客營業，依公路法最高可處罰新臺幣6萬元罰鍰，並吊扣車輛牌照2-6個月。

另外，第2例為第1例之50餘歲男性家人，於昨日進行採檢後確診，目前個案無症狀，收治於負壓隔離病房。

中央流行疫情指揮中心今(16)日啟動加強社區監測方案，監測對象如下︰

(一) 14天內有國外旅遊史(包含新加坡、泰國及日本及其他國家)或曾接觸來自國外有發燒或呼吸道症狀人士接觸

史，且醫師高度懷疑COVID-19感染之發燒或呼吸道症狀個案。

(二) 發燒/呼吸道症狀群聚現象者。

(三)「抗生素治療3日未好轉且無明確病因」、「群聚事件個案」或「醫護人員」之肺炎個案。

指揮中心再次提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

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