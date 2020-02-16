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14天沒發燒仍染病！陸專家坦言「病毒太難測」：一次陰性不代表排除

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情延燒，民眾擔憂出現「超長潛伏期」。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，有些患者沒有出現發燒，自主隔離14天後仍染病，讓大陸群眾擔憂是否存在「超長潛伏期」。省級疫情防控指揮部專家、廣州市第八人民醫院感染病中心主任蔡衛平回應，患者首發症狀不一定是發燒，而是輕微的呼吸道症狀，14天潛伏期的觀點基本上沒有問題，問題是初期的輕微症狀被忽略了。

陸媒《羊城晚報》報導，珠海有患者1月14日從湖北回到珠海，但直到2月12日才發燒確診新冠肺炎，引發民眾擔憂有「超長潛伏期」，甚至質疑14天後是否真的能自動解除隔離？

蔡衛平解釋，「潛伏期」是指患者感染病毒到首發症狀的時間，而非按核酸檢測結果為陽性來計算，必須要有症狀出現，才能界定潛伏期。尤其新冠肺炎患者的首發症狀不一定是發燒，有些患者起初只有輕微的呼吸道症狀，例如咽乾、乾咳，之後過了一個星期或10天才發燒。

蔡衛平舉例，珠海一名患者1月27日出現身體不適未發燒，自行服藥後緩解，但他早期是有症狀的，只是首發症狀在呼吸道，發燒時間比較晚，算起來潛伏期肯定沒超過14天。

蔡衛平說，這次疫情潛伏期相對難界定，就是因為一些患者前期症狀較輕，被忽略了。至於有沒有「超長潛伏期」的存在，他不敢打包票說沒有，只能說「即使有也是個案，不是普遍現象」，但按照現況來看，14天潛伏期依舊可以維持不變，大家不用過於緊張。

▲▼武漢肺炎,肺炎,消毒,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲蔡衛平強調，一次陰性不代表能排除感染。（圖／路透社）

蔡衛平建議，有接觸史或從疫情重點區域回來的民眾，在隔離期間都應進行多次檢測，因為一次就檢測出陽性的概率在70%左右，要經過多次檢測才能準確判斷，所以檢測出一次呈現陰性，其實並不能作為排除的依據，尤其是一些症狀輕微或無症狀的人，體內病毒量較少，能一次檢測出的機率也相對低。

他說，要進行比較標準取樣，有能力的話可以做鼻咽拭，沒能力的話可以做咽拭檢測，但要真正在咽部取樣。如果是一些在醫學觀察期的人，甚至可以去做肺部CT檢測，「一些人可能沒有出現症狀，但通過CT卻發現了輕微肺炎。」

不過，肺部發炎可能是其他原因引起，CT不能作為病原學診斷，只能做為臨床診斷，因為增加CT檢測，只是多了一個檢測手段。蔡衛平指出，按目前狀況來看，感染者14天不出現症狀或症狀輕微是有可能的，不能僅僅因為14天內沒發熱就完全排除。

另外，浙江省中醫院16日也在新聞發佈會上表示，出院並不代表完全康復，患者在恢復期間仍可能出現氣短、乏力、食慾不振、胃脹，出院並不保證這些症狀完全消失，患者仍須進一步調理、靜養。

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