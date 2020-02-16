「血漿療法」效果顯著…9位重症患24hrs「症狀減輕」！20位染病醫護獻血

▲大陸專家確認，血漿療法效果顯著。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸新冠肺炎死亡人數已經破千，累計確診病患更是即將7萬例。武漢肺炎迄今未開發出有效的治療藥物，不過大陸近日借鑒SARS 經驗，以新冠肺炎康復者的血漿，治療危重病患。據《央視新聞》報導，目前，首批9例重症患者的血漿抗體治療效果顯著。

1月20日，武漢20多名新冠肺炎感染的醫務人員在康復後10天獻出自己的血液。2月8日新冠肺炎康復者血漿抗體治療開始進行，首批共有9例重症患者接受這項治療。

16日，大陸專家公開證實，一般24小時後，患者症狀開始減輕，淋巴細胞比例上升，C反應蛋白下降，發現患者肺CT表現，滲出明顯減少。

▲9位重症患24小時後症狀就減輕。（圖／路透社）

此前，新冠肺炎疫情不斷擴散，大陸各省更是嚴重。湖北武漢的金銀譚醫院出面呼籲，痊癒的患者身體已經產生抗體，希望這些人能夠出面捐贈血漿，提供醫學研究進一步的支援，幫助症狀嚴重的患者。

大陸國家衛生健康委專家組成員、上海市公共衛生臨床中心黨委書記盧洪洲表示，用恢復期患者的血漿來救治重症患者的技術非常成熟了，在SARS、H7N9、H5N1時，都曾經用恢復期患者的血漿來救治重症患者。

中國生物13日晚間曾表示，實驗證明，此次新冠肺炎康復者的血漿有「高效價病毒中和抗體」，值得注意的是，他們已經用康復者的特異血漿臨床治療11例危重病患，且效果顯著。

中國生物日前已完成對部分康復者血漿的採集工作，開展新冠病毒特免血漿製品和特免球蛋白的製備，接著經過嚴格的血液生物安全性檢測，病毒滅活，抗病毒活性檢測等，已成功製備出用於臨床治療的特免血漿。目前，均已投入臨床救治重症患者。