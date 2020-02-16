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復工後首例！廣州商業大樓職員確診　「全公司隔離」停止上班

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▲ 廣州珠江辦公大樓傳出職員感染新冠肺炎，整間公司所有員工停班隔離。（圖／翻攝自-Lzvvvvvv-微博）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情延燒，廣州珠江天河區一棟頂級商業大樓的管理15日貼出公告，透露一間位於13樓的公司，由於有職員近日確診染病，因此整間公司全體員工都已經在14日緊急停止上班，開始進行隔離，疾病控制中心隨即派人上門進行樓層全面消毒作業。這也是廣州正式復工後，首次有商業大樓出現確診病例。

綜合陸媒報導，廣州知名商業辦公大樓「天盈廣場」管理處發布一份通知函，內文提到，他們在15日上午收到政府部門警告，位於東塔13樓其中一間公司的一名職員確診感染新冠肺炎。公司所有職員都停止上班，開始隔離。

管理處表示，他們從1月28日開始，每天對大樓人員進行體溫檢測；對大廳及電梯、衛生間、走廊等區域執行2小時消毒作業；每3天針對馬桶水箱投放氯片消毒，每週還會對樓層各公共位置及公共空調風口、風櫃、過濾網進行全面噴曬消毒。一直以來全體工作人員堅守崗位，認真做好、落實防疫措施，守護業主的健康，「我們有信心，也有能力應對及做好本次疫情工作。」

管理處最後也提醒各企業，確實督促職員正確的申報個人情況，萬一隱瞞資訊，沒有通報，屆時將有可能被追究法律責任，而且企業無法復工。

據了解，天盈廣場屬於廣州獵德村舊改的一部分，是珠江新城代表商業大樓之一。2018年，該項目案曾以平均每平方公尺7萬多元的價格，創下廣州辦公大樓成交均價的新高。

根據廣東衛健委通報，廣東在14新增7名病例，不過由於公佈的資訊大多是確診病例所居住的社區或場所，並未公開工作地點，目前暫時無法確認天盈廣場這起確診病例，是否包含在當日的7名病例之中。

 
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