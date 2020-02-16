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疫情燒！台商子女、僑生無法返校　北市教育局：先安置戶籍學校後補件

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▲高中以下延後開學！　新竹縣市配合「七大措施懶人包」這裡看。（圖／新竹市政府提供）

▲因疫情影無法返陸就學的台商子女，台北市政府教育局表示，可依學生户籍地或合法居留證地址申請轉學至北市學區之學校入學。（示意圖／新竹市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情影響學生就學，台北市政府教育局表示，若國中小學生暫時無法回中港澳星或其他國家就讀，或希望返台就學，在完成居家隔離、居家檢疫14日後，即可依學生户籍地或合法居留證地址申請轉學至北市學區之學校入學，開學後，學校亦會就轉學銜接，提供學業、生活輔導。

教育局表示，凡具有中華民國國籍或合法居留的國中小學生均可檢附戶口名簿（或護照及居留證）、成績證明文件向所屬學區學校申請就讀。惟針對原就讀中港澳星或其他國家之國中小學生因新型冠狀病毒疫情無法即時取得就學證明、成績證明等文件者，已請學校檢視戶籍或居留資料後先協助其入學安置，相關證明文件俟疫情改善後再行補附。

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▲▼宜蘭中小學校園環境清潔、整備防疫物資。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲延後開學期間，學生可善用各項數位教學平台資源，線上自主學習。（圖／記者游芳男翻攝）

因中港澳星或其他國家就學年齡及教學內容與本國不一致，針對返台就學學生可能產生的學習銜接及生活適應問題，教育局提醒學校應召開專案會議，邀集學生家長及導師整體考量學生學習需求後協助學生編入適當年級，並提供學業、生活輔導。開學後，除持續落實防疫工作外，亦應教導學生正確概念並營造友善環境，避免產生對中港澳星或其他國家學生標籤化或差別對待。

另針對台北市國中小學生因疫情滯留於中港澳星或其他國家無法返台就學者，教育局表示將督請學校掌握追蹤受疫情影響學生人數，開學後若仍無法到校，則由導師關懷並提供課業學習資源。在延後開學之期間，學生也可善用各項數位教學平台資源，如台北酷課雲網站提出完整停課線上自主學習模式與配套措施，居家隔離的學生能在教師的安排下保有學習的進度與彈性，老師更可掌握居家隔離學生的學習情形給予回饋，讓家長不必擔心停課學生的學習進度落後。

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