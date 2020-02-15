桃園龍德宮22日起八天七夜南巡遶境　祈求疫情早日退散

▲桃園龍德宮舉行「南巡遶境暨新冠肺炎疫情祈福大典」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新冠肺炎疫情造成人心惶惶！桃園市蘆竹區龍德宮供奉主神四媽祖，22日起即將展開八天七夜的南巡遶境活動，15日於該宮舉行「南巡遶境暨新冠肺炎疫情祈福大典」，市長鄭文燦和信眾共同祈求天上聖母四媽祖，護佑台灣無災、國人平安，讓疫情早日退散。

龍德宮宮主丁素珠表示，今年遶境以「人間福田，萬象皆緣」為主題，預計2月22日21時起馬，沿途將駐駕新竹竹蓮寺、後龍慈雲宮、清水紫雲巖、鹿港天后宮、大雅永興宮、苗栗天后宮、湖口顯聖宮，隨後返抵桃園，八天七夜徒步遶境，四媽祖將引領十方善信，百里行腳，一步赦一業，消災解厄、福氣綿延。

▲市長鄭文燦祈求天上聖母四媽祖，護佑台灣無災、國人平安，讓疫情早日退散。▼龍德宮舉行「南巡遶境暨新冠肺炎疫情祈福大典」。（圖／市府提供）

出席「南巡遶境暨新冠肺炎疫情祈福大典」的市長鄭文燦表示，龍德宮南巡遶境活動今年邁入第15個年頭，已經成為北台灣宗教盛事，規模一年比一年盛大，也吸引國內外眾多善男信女參與，而今年年初爆發新冠肺炎疫情，造成人心惶惶，祈求天上聖母四媽祖聖光普照，護佑台灣無災、國人平安。

鄭文燦指出，桃園龍德宮預計今年取得新建廟宇使用執照，四媽祖安座時間也已經決定，相信未來龍德宮不僅是當地信仰中心，周邊區域也成為鄉親休閒活動的好去處。包括市議員陳美梅、張桂綿、市府民政局專門委員鄧金美、蘆竹區長蔡志揚、桃園大眾捷運公司副總經理許清順、龍德宮宮主丁素珠、主委詹朱淮、興建主委洪村騫等均一同出席活動。

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