7230隻雞全撲殺！彰化驗出H5N2禽流感…未落實防疫最高罰15萬

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

彰化縣大城鄉1處土雞場12日發現場內有雞隻異常死亡，向彰化縣動物防疫所通報後，當天就有專員到場進行移動管制，並採病雞送畜衛所檢驗，而15日經家衛所確診，該場雞隻為感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，目前已將7230隻土雞全數撲殺完畢。

▲彰化土雞場雞隻感染H5N2禽流感。（圖／彰化動物防疫所提供，下同）

動防所提醒，天氣多變、16日寒流即將南下，受到溫度變化劇烈的影響，容易造成家禽免疫力下降而罹病，養禽業者應注意禽場內的保暖及通風的工作，避免飼養過度密集，場內家禽出售時間不要拖延太長，勿讓雞販頻繁進雞舍抓雞，可減少病原藉由人員車輛傳播的機率；另外應落實場內各項軟硬體生物安全措施，維護防鳥措施，以避免家禽與候鳥、野鳥接觸，將病原傳入禽場。

動防所說，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，也須要求人員更換衣鞋、車輛徹底消毒後才能進入；此外，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，都要立即通報所在地動物防疫機關來協助釐清原因，強調儘早發現疑似案例，即時處置，就能避免疫情擴散，也能共同維護產業安全。

最後動防所也呼籲，養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，如未落實將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，也會被要求限期改善防疫設施。

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