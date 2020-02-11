日夜溫差大禽流感升溫　15例確診案例…撲殺1.3萬隻雞

▲日夜溫差大釀禽流感疫情升溫。（達志影像／美聯社）

記者崔至雲／台北報導

動植物防疫檢疫局今（7日）表示，國際禽流感疫情持續升溫，加上近期日夜溫差變化大，今年已經有15例禽流感案例確診，提醒養禽業者，如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，必須主動通報，並依照動物防疫人員指示為必要之處置，以共同防堵病原擴散。

防檢局表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣古坑鄉1烏骨雞場（主動通報）確診為H5N2亞型高病原性禽流感。依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該場13,624隻（11週齡）雞隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

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▲全台有15例禽流感確診案例。（圖／防檢局提供）

防檢局說，國際禽流感疫情持續升溫，新增中國大陸、以色列、沙烏地阿拉伯及越南通報疫情，波蘭也持續通報疫情。另，據台灣野鳥協會及韓國觀測顯示，近期過境候鳥數目明顯增加，而候鳥可能攜帶禽流感病毒，增加禽流感發生風險。

但也提醒一般民眾，禽流感疫情不用太擔心，平時避免接觸、餵飼禽鳥，選購肉類時也要購買屠宰衛生標章，禽肉蛋類烹調至全熟用，接觸或烹飪後也要徹底清潔雙手，這樣就可以安心食用健康衛生的肉品。

此外，防檢局也說，今起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，西半部日夜溫差大；今、明兩日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴。呼籲，氣溫日夜溫差大易造成家禽高度緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，特別是適時調整禽舍保溫設備，加強場區清潔消毒工作，並且落實人員及車輛進出禽場管制措施，切勿增加飼養密度、延長飼養期及分批販售活禽，以避免家禽疾病的發生。