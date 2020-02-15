重慶孝感「疫」地戀相距900公里的吻　夫初二湖北支援情人節才通電

▲郭廷婷和去湖北支援的丈夫鍾林桂從初二就分開至今。（圖／翻攝自人民網）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）全球確診人數6萬多人，疫情爆發地的湖北最為嚴重，就佔了5萬多人，大陸各省紛紛派出醫護人員前往湖北支援。重慶市一名全科醫生郭廷婷的丈夫鍾林桂就是重慶第一批被派去支援醫療隊成員之一，也讓這段相隔約900公里的愛引起許多人關注。

根據《人民網》報導，早在疫情剛爆發的大年初二，身為國家衛生應急醫療隊的鍾林桂就已經在重慶江北機場，準備去湖北孝感抗疫。郭廷婷表示，「每一次國難當頭，他都會第一時間奔赴一線」，因此這次也知道自己的丈夫肯定會趕到疫情最嚴重的地方支援。

▲郭廷婷和去湖北支援的丈夫鍾林桂終於通到電話。（圖／翻攝自人民網）

當晚在機場時，郭廷婷沒有像其他家屬一樣， 依依不捨的拍照或發文留念，她只是靜靜的看著自己的丈夫。而鍾林桂也因為在眾人面前不好意思親自己老婆，因此只有抱了一下郭廷婷並表示，「我走了之後，家裡就拜託你了，等我回來。」便轉身隨隊伍離去。

當鍾林桂一轉身，郭廷婷便泣不成聲，「知道這是丈夫的工作，所以會全力支持，也會盡量不打電話不打擾」。但郭廷婷卻在醫療隊出征一個禮拜後才漸漸緩和情緒，敢看和疫情、孝感相關的新聞，甚至每天早上都要先看湖北孝感的疫情再看重慶疫情之後才能放心工作，因為「他安全了，才叫安全」。

▲兩人從初二至今僅用通訊軟體發幾則訊息。（圖／翻攝自人民網）

從1月26日到2月13日，郭廷婷沒有打過任何一通電話，只有偶爾發一兩則訊息稍微問候鍾林桂或分享自己生活。直到14日情人節當天早上8點30分，郭廷婷原本想給鍾林桂發一條告白訊息，不過想來想去後去還是只發了一條簡短訊息，「你安心戰役，家裡有我。」

▲郭廷婷和鍾林桂在情人節這天也吻上了。（圖／翻攝自人民網）

但就在10點30分時，結束連續14天治療抗疫工作並離開孝感中心醫院的鍾林桂馬上打了視訊電話給郭廷婷。就在接通的瞬間鍾林桂立刻向鏡頭嘟嘴做了親吻的動作，正當郭廷婷還愣在那時，他已經把口罩戴好並馬上說了一句「我愛你」。原來鍾林桂在離開那天是想親吻妻子的，但礙於人太多沒成，所以早就計劃好要在情人節這天補上。

▲湖北孝感市日前採取「戰時管制」，比封城還嚴苛。（圖／視覺中國）

報導指出，在對抗疫情同時迎來了情人節，就算兩人沒有在一起，但這份愛讓鍾林桂在疫情抗戰之下更有力量，也讓郭廷婷在疫情期間更有寄託。不過孝感市目前是湖北僅次於武漢的第二大災區，已經約有3000人確診，當局也宣布升級防疫措施，除了防疫、醫護和民生保障從業人員外，所有居民都不得外出，等同於「戰時管制」。