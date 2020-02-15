重症病人用「中藥灌腸」效果明顯　陸專家：中西醫結合提高生存率

▲中醫對於新冠肺炎的輕狀病人有療效 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

關於「中藥」對新冠肺炎的治療作用備受關注，大陸國家衛生健康委副主任、湖北省委常委王賀勝就於今（15）日透露，湖北一半以上的確診病例都使用「中藥」治療。國家衛生健康委專家組成員盧洪洲則表示，有一部分高燒、腹脹的危重症病人，用中醫藥灌腸後，效果非常明顯。

據《澎湃新聞》報導，盧洪洲表示，截至目前，在上海市公共衛生臨床中心收治的確診患者，中醫藥使用率達到了91.6%，湯藥佔了63.3%；目前上海也制定了新冠肺炎中醫藥診療方案，不僅有上海公衛中心專家，還有諸多上海市級專家深入病房、深入一線。

他接著指出，還有一些高級專家組進行指導，有一部分高燒、腹脹的危重症病人，用中醫藥灌腸後，效果非常明顯，所以中醫藥在抗擊新冠病毒中發揮了很好的作用，中西醫結合可以提高患者的生存率，降低患者的重症率，尤其是早期中醫藥的使用，大大縮短病程，改善病人症狀。

盧洪洲說，「我們也在總結經驗，包括一些中醫湯劑、中成藥等，我們也在進行篩選和臨床總結，經過總結後我們會對今後病例治療中，發揮更科學的作用。」

▲湖北一半以上的確診病例目前都使用中藥治療。（圖／路透）

另外，大陸國家中醫藥管理局醫療救治專家組組長、中國中醫科學院院長黃璐琦14日指出，在新冠肺炎患者救治中，老百姓對中醫藥有種迫切需求，吃了中醫藥後緊張心理得到一定程度緩解，「根據臨床調查，重症患者有80%願意接受中醫藥治療，輕症患者有90%願意接受中醫藥干預，隔離的患者也希望中醫藥早期介入。」