影／鑽石公主號滯留22台人　陳時中：將採華航包機接回

記者洪巧藍／台北報導

停靠在日本橫濱港的的鑽石公主號郵輪，截至今（15日）已有218人確診新冠肺炎；至於船上22名台灣人已有2人確診，由日方已安排入院隔離治療。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稍早表示，若接回國人將採用包機型態。

▲鑽石公主號郵輪。（圖／路透）

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鑽石公主號發生新冠肺炎集體感染，截至今日累計218名乘客及船組員確診，其中有110名日本公民，其他則是來自美國、澳洲、台灣等多國家乘客及船組員，有11人屬重症病患。另一方面，考慮到海上隔離乘客身心狀況，日本政府決定安排高齡者、慢性病患者及艙房沒有窗戶者優先篩檢，其中第一批提早下船的11人已經在昨日抵達陸地上的隔離場所。

一名85歲台籍老翁傳出一度咳血，確診後已由日方安排入院。船上一共有22名台人，是否能接回台灣引發外界關注。陳時中在指揮中心的記者會上表示，如何把鑽石公主號的台灣人接回來？有一些方案和日本洽談中，而日方也表達負責任態度，回來會採用包機型態回來。

他進一步說明，基本上會使用華航，但沒有像是武漢包機那樣老弱婦孺優先，是全部的人送回來，也會提出我方的希望相關的配合。他也指出，日本對這件事處理相當嚴謹，現在僅是「怎麼做」的問題，不是「能不能」的問題。