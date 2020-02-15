罷韓二階將破30萬！擺攤被嗆：數三聲不出去開車撞　尹立開吉石頭里長

▲尹立前往地檢署按鈴 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓連署如火如荼展開中，但在12日晚間罷韓志工到內門設置連署點，卻遭到當地里長嗆聲，甚至揚言「我數三聲你不出去，我馬上開車撞你，我沒騙你！」甚至在台南一家電池行掛上紅布條，寫上「罷韓純粹政治鬥爭，規避涉貪追查，尹立19標案百發百中，有公信力嗎？」，對兩件案例，Wecare高雄發起人尹立認為已經違反選罷法，15日至高雄地檢署按鈴申告。

▲謝里長開直播要罷韓攤位離開 。（圖／翻攝YouTube石頭里長）

罷韓志工日前至內門紫竹寺擺攤，不料卻遭當地瑞山里里長嗆聲「我數三聲你不出去，我馬上開車撞你，我沒騙你！這是廟地，你移出去，路也不是你家的，我們的土地不給你放可以嗎！」，他是綽號「石頭里長」謝姓里長，因不滿罷韓攤位擺到紫竹寺來，不斷嗆聲，最後還叫人把車子開來，擋在攤位前。

另外，台南一名電池行，在10多家分店張掛上紅布條，但內容指名「罷韓純粹政治鬥爭，規避涉貪追查，尹立，陳菊時期高雄文化局長，19標案百發百中，有公信力嗎？」

▲尹立認為電池行違反選罷法。（圖／Wecare高雄提供）

針對以上兩件事，Wecare高雄發起人尹立15日偕同律師孫少輔到高雄地檢署按鈴申告，尹立提到，韓粉聚眾以強暴、脅迫或其他非法方法，妨害罷免案進行，甚至散布謠言或傳播非事實意圖使罷免案否決，要求以刑法來懲治，司法應保護罷免基本人權，這些造謠抹黑，相關連署檢方可以依照選罷法來偵辦。

尹立也提到，目前Wecare高雄和台灣基進及各個連署書回收站目前已收到29萬5475份連署書的罷韓連署書，但公民割草行動沒有納入計算，因此預計可能近40萬份，但還是會持續收連署書，罷韓總部正派員造冊整理資料中，預計3月中旬就會把連署書送到市選委會審議，再進行後續相關罷韓行動，預計最快投票時間在6月下旬。

時間對我們來說完全沒用！

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