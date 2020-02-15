曝光六和夜市慘況！杏仁哥嘆「誰把高雄打回沒落」　韓粉怒：不識大體拖後腿

▲挺韓五虎將之一杏仁哥。（圖／記者林敬旻攝）

記者莊智勝／高雄報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，高雄市受到波及，連帶知名景點、觀光夜市人潮也受到影響。同樣身為夜市攤商的挺韓五虎將之一的杏仁哥14日在臉書PO文，直言「去年六合夜市的榮景不在了。是誰在短短的一年，把高雄打回像過去前朝一樣的沒落。」短短數句話一出，立即引起韓粉質疑，杏仁哥是否在案酸市長韓國瑜；但也有韓粉緩頰，將矛頭指向罷韓團體，「再讓罷韓搞下去，大家自求多福吧！」

杏仁哥在高雄六合夜市擺攤，過去大選時因政治立場鮮明而引起關注，而此次受到疫情延燒影響，六合夜市人潮銳減，杏仁也在臉書PO文感嘆，「去年六合夜市的榮景不在了。是誰在短短的一年，把高雄打回像過去前朝一樣的沒落。」

▲杏仁哥在臉書PO文，「是誰在短短的一年，把高雄打回像過去前朝一樣的沒落。」（圖／翻攝杏仁哥臉書）

韓粉在臉書社團「韓國瑜市長後援會」轉貼PO文，質疑杏仁哥是否故意發文，「要讓大家誤會韓市長執政不力，其心可議！明明就是武漢肺炎肆虐，大家比較少出門而已，市長明明就還忙著許多事情！」氣憤的韓粉甚至怒轟杏仁哥是「不識大體的支持者在拖後腿！」

短短的數句話在挺韓社團中引發討論，不少韓粉幫忙緩頰，「別亂罵，杏仁哥不是說市長，是再說那四隻罷韓的動物啦」、「你不要在那邊搧風點火，假韓粉請滾吧」、「這就是民進黨要的結果，選民進黨下場就是如此」、「看著杏仁哥一路走來，信任是給他最好的回報！」

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▼韓粉在社團中質疑杏仁哥PO文。（圖／翻攝臉書社團「韓國瑜市長後援會」）