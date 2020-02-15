消防水箱車後座無安全帶！車禍時隊員拋飛　高雄消防局將全面安檢

▲消防員示範乘坐後座扣安全帶，但若背上氧氣桶，安全帶則扣不上 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市消防局鳳祥分隊一輛水箱車在13日晚間日晚間10點出勤時，於鳳山區鳳頂路和過埤路口與拖車發生擦撞，水箱車當場翻覆，造成車內小隊長馮永昌當場無生命跡象，其餘4人受傷。目前都還在醫院治療當中，不過這台舊型消防水箱車的後座無安全帶設計，坐在右後座的小隊長馮永昌遭拋飛及重壓死亡，目前消防局正全面盤查所有水箱車，若沒有全都將加裝安全帶。

▲第三大隊王國泰大隊長說明傷者狀況 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



據了解，隊員賴統生目前正在長庚醫院治療，他傷勢較為嚴重，有頭顱骨折、腦幹受傷、右腳骨折，身體多處挫傷，目前經搶救後，昏迷指數維持6，生命跡象穩定。另外，分隊長曾柏雄正在高雄國軍醫院，他右腳骨折，臉部有受傷，在14日晚間醫療團隊已經有為他開刀，預計下禮拜再開一次。

郭峻嘉隊員則是心包膜有氣泡，經醫師清創後恢復情況好，若是檢查後沒有問題，盼明天可轉到一般病房。駕駛芶玉錦則是多處挫傷，在小港醫院治療下，現在已經在一般病房。

▲消防局表示會將所有消防車加裝安全帶 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

但發生意外的水箱車有分前艙與後艙，前艙是一般的駕駛座與副駕駛座，後艙（人員座艙）則有一排可供3人乘坐的長墊，但後艙座位並沒有設置安全帶，在車禍中不幸身亡的小隊長馮永昌，當時就是坐在後艙的座位，也因沒有安全帶保護。

消防局副局長王宗展表示，這部發生意外的水箱車為101年購入，同車型的大約還有7輛，但都有監理單位檢驗合格，且法令並未規定屬於貨艙空間的人員座艙，沒規範要有安全帶。但現在發生意外後，消防局將全面體檢清查各分隊的車輛，若人員座艙沒有安全帶的，請廠商儘速加裝，最快下禮拜就開始安裝，來保護救災人員安全。

但消防員著裝完全，背氧氣筒是無法扣上安全帶的，王宗展表示，未來會根據車上狀況，符合消防員需求，將請廠商在安全帶長度或便利性上做改良。

時間對我們來說完全沒用！

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