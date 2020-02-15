鑽石公主號218確診「11重症」！　11年長乘客提前下船被扶進隔離所

▲ 鑽石公主號郵輪上還有3400多人。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

日本橫濱港外的鑽石公主號郵輪發生新冠肺炎（COVID-19）集體感染，截至今（15日）早累計218名乘客及船組員確診，其中11人屬重症病患。另一方面，考慮到海上隔離乘客身心狀況，日本政府日前決定安排高齡者、慢性病患者及艙房沒有窗戶者優先篩檢，其中第一批提早下船的11人已經在14日抵達陸地上的隔離場所。

NHK援引厚生勞動省說法，全船3711人中截至13日共有713人已經接受病毒篩檢，確診感染人數共218人，其中又有11人病情嚴重，5人仍在加護病房治療。此外，還有一名尚未確診的病患病情嚴重。

218名患者中有110名日本公民，其他則是來自美國、澳洲等多國家乘客及船組員。若依年齡劃分，20至29歲有10人，30至39歲有7人，40至49歲有7人，50至59歲有20人，60至69歲有50人，70至79歲有73人，80至89歲有49人，90至99歲有2人，60歲以上者約占8成。針對船上剩餘的3400多人，日本政府仍要求他們在19日解除隔離前暫不得下船。

▲ 據信載著高齡乘客下船隔離的巴士司機穿著防護服。（圖／路透）

另一方面，80歲以上高齡或患有宿疾者若經病毒篩檢呈陰性，便可選擇下船至政府安排的設施隔離。首批11人在14日下午下船，在船上乘客的目送之下自橫濱港分乘數輛巴士出發。司機都穿著白色防護服，車上也備有酒精消毒液。《共同社》報導，巴士抵達埼玉縣和光市的稅務大學校的住宿地點時，老者依序下車，在工作人員攙扶之下走進建築物。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。