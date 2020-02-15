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3個互不認識家庭「9人確診新冠肺炎」　疾控追根究柢！拼出唯一真相

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情持續。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續，中國廣州市有關單位研究傳染途徑，把3個互不認識、確感染新冠肺炎的家庭成功連結。

根據《南方都市報》報導，2月初廣州市某疾控中心接獲送檢標本，檢測後確診是新冠肺炎。該名病患為一家三口A家庭中的女主人。相關單位追蹤後發現，過去14天並沒有到湖北或武漢，一直都在廣州，只有在「除夕曾到一家餐廳用餐」，沒接觸過相關疫情區人。而女主人發病後第二天，先生、女兒也因身體不適被確診。

當天晚上，轄區內又有另一B家庭女主人發病確診，疾控部門感覺不對馬上對該家庭進行追蹤，但該家庭的女主人一直無法說出這段期間到過哪裡，甚至還懷疑自己得了新冠肺炎是有發燒咳嗽的媽媽傳染。不過追查之下發現，媽媽是新冠肺炎陰性，所以媽媽的症狀是流感、非新冠病毒引起。

由於B家庭女主人情緒激動，疾管人員便撥電話向家屬詢問，沒想到B家庭男主人也正在某醫院隔離，並透露「除夕曾到一家餐廳用餐」，巧合的是跟A家庭都是在同一家餐廳，讓疾控人員起了疑心。

過年前夕，來自湖北武漢的C家庭一行10人抵達廣州，結果其中一位婦人在除夕出現低溫發熱、乾咳等症狀，結果到醫院後確診是新冠肺炎，C家庭剩餘9人全被送進醫院隔離檢驗，最後其中4人確診。調查人員追查後發現，C家庭入住的酒店就在A、B家庭之前提到的餐廳附近，深入追查後確定，3個毫不相關的家庭之所以相繼都染病，就是因為都在同餐廳裡相鄰用餐導致。

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