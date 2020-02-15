出現一例確診...陸「疫控中心科長」秒落跑！攜家人直奔泰國躲疫情

記者蔡儀潔／綜合報導

在肆虐的新冠肺炎疫情面前，有奮不顧身的前線醫護，也有臨陣脫逃的官員。李文傑1月21日被抽調到湖南張家界市新冠肺炎疫情防控指揮部，負責疫情資訊報送工作。在獲悉該市出現一例確診病例後，李文傑害怕自己及家人被感染，於是取走個人護照，於1月30日攜家人乘飛機到泰國躲避。

▲新冠肺炎疫情好比一面照妖鏡。（示意圖／路透社）

湖南省紀委14日發佈通報，張家界疾控中心慢性非傳染性疾病防治科科長李文傑擅離職守、臨陣脫逃，攜家人到泰國躲避疫情問題。李文傑在得知張家界市出現一例確診病例後，攜家人乘飛機到泰國躲避。期間他向單位謊稱其母親和武漢有關人員有接觸，自己在老家自行隔離。

▼李文傑攜家人到泰國躲避疫情。（示意圖／取自Pixabay）

經多次勸返，李文傑於2月9日下午乘飛機從泰國回到張家界。通報指出，「經查，李文傑對組織不忠誠不老實，擅離職守、臨陣脫逃，嚴重違反政治紀律、組織紀律，給予其撤職處分，涉及其他問題在進一步調查中。市疾控中心党辦工作人員熊月鳳、市衛健委人事科科長伍燕未嚴格執行護照集中保管有關規定，被分別給予黨內嚴重警告、黨內警告處分。」

消息傳出後今（15）早登上微博熱搜第一，網友紛紛斥責稱，「疫情是一面照妖鏡，照出忠奸善惡」、「幹啥啥不行，怕死第一名」、「這年月當官的什麼鳥都有」、「疾控中心科長還能做出躲疫情的事情來... 也是無語啊... 這是你的工作誒大哥！」、「張家界總共就5例非冠就把你蛋嚇破了？！真丟人！」。