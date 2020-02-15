新冠肺炎衝擊！台北五星飯店Buffet暫停　烏來璞石麗緻休館1個月

▲台北萬豪酒店外觀。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續，嚴重衝擊台灣觀光。台北五星飯店啟動節流方案，台北萬豪酒店等多家館內自助餐廳暫停服務，新北烏來璞石麗緻更是直接休館一個月。

根據《中國時報》報導，台北萬豪酒店館內Garden Kitchen餐廳，晚餐時段暫時停止服務至2/29日；凱撒飯店連鎖旗下台北凱撒大飯店館內「Checkers」自助餐餐廳，停止供應平日與假日晚餐與平日下午茶，萬華凱達飯店館內「百宴」自助餐廳4月底前周一至周四晚上亦暫停營業。

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另外，台北W飯店的「The Kitchn Table」自助餐廳，周二至周四晚餐暫停營業；國泰萬怡酒店「MJ Kitchen」亦暫停供應晚餐，台北文華東方酒店則在官網上公告，調整館內部份餐廳與酒吧營業時間。日系大倉久和酒店館內自助餐廳下午茶暫停營業、寒舍艾麗酒店Room Service客房餐飲限上午6點-11點，其他時間客人需到6樓餐廳。

▲烏來璞石麗緻休館一個月。（圖／翻攝自Facebook／烏來璞石麗緻溫泉會館 WULAI Pause Landis Resort）

新北市烏來著名溫泉會館、麗緻飯店集團旗下璞石麗緻也宣布正式休館，為期一個月，這段期間僅開放湯屋，3月中後再看疫情狀況決定是否恢復。