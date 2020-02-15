曼城嚴重違反「財務公平競賽原則」　UEF：歐洲冠軍聯賽禁賽2年

▲曼城遭禁歐洲冠軍聯賽2年。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲足球協會聯盟（UEFA）14日宣布，英格蘭足球超級聯賽的「曼徹斯特城足球俱樂部」（Manchester City Football Club）因嚴重違反俱樂部許可，以及「財務公平競賽原則」，在接下來的2個球季禁止出賽。

BBC報導，Uefa獨立調查小組指出，曼城在2012球季到2016球季間，因浮報贊助的獲益，同時利用肖像權隱瞞實際支付給球員的薪資，藉此達到UEFA訂下的標準，此舉嚴重違反「財務公平競賽原則」。調查小組補充，曼城在整起事件調查中，展現出的是拒絕配合的姿態。

這項決定在國際體育常設仲裁法庭上審理，曼城不只在接下來2020-2021球季、2021-2022球季被禁止出賽歐洲冠軍聯賽，也面臨3000萬歐元（約新台幣9.76億元）的罰款。

曼城對此發布一項聲明，強調過去都是照著規矩走，為著理想盡心盡力，之後話鋒一轉，細數起Uefa首席調查官的缺失之處。聲明中指出，2018年12月，首席調查官在調查尚未啟動之前，就對外界放話他最終想要將曼城定下的違規行為和裁決，明顯有違調查公正性。

聲明接著寫道，該位首席調查官甚至在過程中，不斷對外界透露本該保密的進度和資訊，使人對他最終會給出的結果有「些許疑慮」。儘管曼城先前多次向Uefa抱怨不公，卻沒有得到回應；總而言之，舉發、起訴和裁決都掌控在Uefa手中，根本就是球員兼裁判。曼城尚不甘示弱，他們已經準備好向國際體育常設仲裁法庭提出上訴。