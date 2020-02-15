【黃寶慧】慧眼看天下／美對伊朗制裁幕後推手　前進華府！獨訪智庫FDD

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美國今年初發動空襲，擊斃伊朗特種部隊總指揮官蘇萊曼尼，伊朗接著又發射10多枚飛彈回擊，攻擊美駐伊拉克軍事基地，兩國衝突一觸即發。2018年，美國總統川普退出伊朗核協議後，美國對伊朗採取一系列高強度制裁，使得兩國緊張關係持續升溫；川普祭出強硬作風的背後，其實有個「打伊智囊團」，位於美國華盛頓的智庫「捍衛民主基金會 The Foundation for Defense of Democracies (FDD) 」，專門打擊恐怖組織、推廣民主體制，主導推動美國對伊朗的制裁策略。美伊戰火延燒，會影響亞洲局勢嗎？美中貿易戰到了2020年，又會因肺炎疫情攪局增添變數嗎？《慧眼看天下》第87集，就獨家專訪到「捍衛民主基金會」副總裁喬納森，與主持人黃寶慧深度分析，揭露未來國際情勢。

▲ 《慧眼看天下》主持人黃寶慧，率採訪團隊前進華府智庫捍衛民主基金會The Foundation for Defense of Democracies (FDD) ，獨家專訪捍衛民主基金會副總裁喬納森。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

武漢肺炎正名COVID-19 疫苗1年半備妥

中國大陸武漢市去年年底爆發肺炎疫情，短時間內擴及全國各地，甚至蔓延國際，世界衛生組織11日，將這種新型冠狀病毒所引發的肺炎，正名為COVID-19，而秘書長譚德塞也表示，新冠病毒的疫苗，有望在18個月內就可以完成；不過隨著疫情失控，除了大陸境內確診死亡病例突破千人，外界關注的鑽石公主號郵輪，如今也被稱作是「小武漢」，成為大陸境外最大病例集中地，讓外界相當擔憂。

▼世界衛生組織WHO將2019新型冠狀病毒所引發的肺炎，正名為「COVID-19」。（圖／路透）

龐培歐演講 籲各州應抗陸施壓台

在武漢肺炎疫情肆虐之際，美國國務卿龐培歐罕見痛批中國大陸，龐培歐8日在全國州長協會上，發表18分鐘演說，大篇幅揭露北京滲透全美各州，破壞美國的內幕，其中列舉至少3項說明北京施壓、希望美國地方政府不與台灣往來的內容，演說中，龐培歐甚至呼籲各州州長，在與中國大陸打交道時，務必保持審慎，並強調台灣是美國重要的商業夥伴跟朋友，重申台灣的重要性。

▼ 美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）。（圖／路透）

泰士官血洗賣場還直播 至少29死

泰國東北部城市8日發生一起大規模槍擊案，一名泰國士官長，因在軍中和人起衝突，一氣之下便持槍闖入市區，對著民眾無差別濫射，一度還傳出有多人遭到挾持，警方攻堅花了整整一天，才將這名兇嫌擊斃，不過過程當中也造成至少29人死亡，震驚社會。

▼泰國呵叻府（Korat）日前發生重大槍擊案，民眾為罹難者哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。