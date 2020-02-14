過世醫生家藏「2411具胚胎屍」！　護士揭秘辛：他們比賽「誰墮的多」

Remains Of Prolific Abortionist Ulrich Klopfer’s 2,411 Aborted Babies To Be Buried. https://t.co/OHqWxt5xMv — March for Life (@March_for_Life) February 12, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名在墮胎診所工作的79歲醫生克洛佛（Ulrich Klopfer）於2019年去世，但他的家人卻驚訝的發現，他在芝加哥的家中車庫藏了2246個胚胎屍體，幾周後又在他的一輛後車廂中發現165個，數量多到嚇人；儘管仍不清楚他收集胚胎的原因，但有些人將這樣的行為歸於他想節省處理屍體10美元（約303元台幣）的成本。

根據外媒報導，克洛佛先前在印第安納州附近開設了多家墮胎診所，經手的人工流產手術約有5萬件，在某些時期他是唯一在某些城市裡會進行墮胎手術的醫生，也因此他的診所成為反對墮胎團體的抗議目標。

《芝加哥太陽時報（Chicago Sun Times）》1978年時對克洛佛的診所進行了一項秘密調查，一名護士透露，克洛佛會跟另一位醫生相互較量，看誰一天內可以做比較多的墮胎手術。2016年時，克洛佛因為紀錄不合格跟照護患者不佳，而遭到印第安那州監督機構吊銷醫師執照。

克洛佛在2019年去世，他的家人在清理遺物時，意外的發現他位於芝加哥郊外的家中車庫裡，藏有2246具嬰兒胚胎屍體，這些屍體被放置在數十個紙箱中並貼上標籤，絕大多數可以被追訴到2000年代初。幾週後，克洛佛放置多輛車子的車庫裡，又被發現165個胚胎被藏在後車廂裡。

報導中指出，目前仍不清楚克洛佛收集這些屍體的目的，但有人猜測他可能想省下10美元的屍體處理費，才會這樣做。這起事件震驚了美國社會，印第安那州於本月12日時在一處公墓上進行了大規模的埋葬儀式，印第安那州檢察長柯蒂斯（Curtis Hill）則稱這起事件令人毛骨悚然，這些遺體至今還無法得到適當安息，現在讓這些屍體回家，回到印第安那州。