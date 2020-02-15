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影／口罩實名制通路擴大！2/16起全台303間衛生所加入販售　7天可買2片

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記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情擴散，全台民眾人心惶惶，大鬧口罩荒，行政院拍板6日開始口罩施行實名制販售，民眾需憑健保卡至全台6506多家健保特約藥局購買。不過實施至今，不只各大藥局大排長龍，許多民眾也仍買不到口罩。為解決搶購風潮，中央流行疫情指揮中心今日宣佈，全台303間衛生所將加入口罩實名制販售行列。

▲口罩購買實名制進入第2輪，地方社區健保藥局藥師，人人身心俱疲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲口罩購買採實名制，各地藥局均大排長龍。（圖／記者林悅翻攝）

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指揮中心表示，16日起衛生所加入口罩實名制販售行列，配送的數量跟藥局一樣，200個加50個（200片大人口罩，50片兒童口罩）。指揮中心指揮官陳時中表示，禮拜天本來是衛生所休息日子，現在必須負責口罩販賣的任務，星期天也不能休息，一線人員肯定非常辛苦，致上最高謝意。

指揮中心指揮官陳時中表示，短時間幫忙販售口罩沒問題，相信一線同仁都願意幫忙，衛生單位與民政單位雖然很辛苦，但現在是非常時期，大家都願意盡心盡力，且各地衛生所的工作量不同，也會依照各地可負擔的工作量協助，指揮中心也向其表達謝意。

指揮中心表示，可購買口罩的衛生所都會放在口罩查詢地圖上，民眾可上網確認。

▲▼衛生所加入口照實名制（圖／疾管署提供）

▲衛生所加入口罩實名制（圖／疾管署提供）

自2月16日(星期日)起，增加可以購買實名制口罩的303家衛生所，購買規定同現行方式，如下：

1.每張健保卡每次購買2片口罩，售價10元，每隔7日後，才能重新再購買。(於前次購買日再加7日才可以再購買，例如：2月16日購買2片，下次需至2月23日後才可再買，以此類推)。
2.為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則不限3定身分證字號，開放全民皆可購買。(0為雙號)。
3.兒童口罩僅限12歲以下(民國97年[含]後出生者，不分月、日)兒童健保卡購買，13歲以上健保卡僅能購買成人型口罩。
4.持上述12歲以下兒童健保卡的民眾，可以依需求擇一選擇購買成人型口罩或兒童口罩。
5.每人每次限代持一張健保卡受託購買(如自己不購買，每次仍僅可代持一張健保卡)，並依前開說明一~四規定購買。
6.未具健保加保資格之外籍人士，得以居留證，比照前開說明一~五規定購買。

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▲▼全國衛生所辦理口罩實名制名單。（圖／截字衛生署網站）

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▲▼全國衛生所辦理口罩實名制名單。（圖／截字衛生署網站）

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▲▼全國衛生所辦理口罩實名制名單。（圖／截字衛生署網站）

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▲▼全國衛生所辦理口罩實名制名單。（圖／截字衛生署網站）

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▲▼全國衛生所辦理口罩實名制名單。（圖／截字衛生署網站）

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▲▼全國衛生所辦理口罩實名制名單。（圖／截字衛生署網站）

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▲▼全國衛生所辦理口罩實名制名單。（圖／截字衛生署網站）

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▲▼全國衛生所辦理口罩實名制名單。（圖／截字衛生署網站）

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▲▼全國衛生所辦理口罩實名制名單。（圖／截字衛生署網站）

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▲▼全國衛生所辦理口罩實名制名單。（圖／截字衛生署網站）

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▲▼全國衛生所辦理口罩實名制名單。（圖／截字衛生署網站）

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▲▼全國衛生所辦理口罩實名制名單。（圖／截字衛生署網站）

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