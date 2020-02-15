高大成反擊陸網友！「新冠肺炎感染上億人」被出征　3霸氣回嗆：事實勝於雄辯

記者劉維榛、葉國吏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，法醫高大成日前認為新冠肺炎「中國大陸恐上億人感染」，引發中國網友出征圍勦洗版。對此高大成霸氣回應3點，並且直接把粉絲專頁封鎖中國用戶。

本月10日，中山醫學大學法醫系主任高大成在《東森新聞》透露，對岸新冠肺炎高峰期一直沒降下來，除了防疫做得不夠好，「最糟糕的是中國掩蓋疫情」，粗估將來被感染人數，「應該是在上億左右！」高大成在影片中表示：「我原本估計2萬多（人），現在我認為應該是5萬多，乘以100倍，不然不必封城」、「我認為要乘以10至100倍，當然100倍可能性不高，但最少20倍一定有」。

▲高大成霸氣回嗆中國網友。（圖／翻攝自Facebook／高大成）

此話一出引起中國網友不滿，直接翻牆出征留言「兩億？張口就來，沒過腦以，灣灣都沒腦子」、「台灣綠色恐怖已經開始，你等反華濺畜就坐等被屠宰」、「在這瞎造謠，你怎麼不去X」。高大成也在底下提醒，「家門封好！別染上COVID-19了」、「你大陸比較危險易感染！你較容易先死吧？！」

對此高大成14日粉專發文回嗆：「最近我的fb湧入許多大陸人，就算限制中國、封鎖簡體字人名，他們也設法要翻牆留言、假裝自己『#非疫區』、『#沒死那麼多人民』並結合 #韓粉聯手助攻。」並歸納出三點回應，宣告粉專將設定國家限制「對來自中國的用戶隱藏專頁」。