武漢社區封閉…4男2女非法團體「沒食物快餓死」　出門舉報自己

▲武漢一個非法傳銷團體，疫情爆發至今食物耗盡，只好舉報自己求救。（圖／翻攝自長江日報）



記者王致凱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未退燒，中國大陸強各地強化防疫管制措施，甚至有部分區域祭出「戰時管理」制度，一切物資均統一配給。疫情重災區的武漢市，近日甚至有非法傳銷團體食物耗盡快要餓死，只好向社區管理員「舉報自己」保命。

根據《武漢晚報》報導，2月10日上午，一對操廣東口音的年輕男女出現在武漢市蔡甸街建新開發小區值守人員面前，自稱他們住在該社區一處位於6樓的出租屋，為非法傳銷團體，去年被人以投資賺錢為由誘騙前來武漢，結果疫情爆發後、當局宣布封城後，從上月24日起食宿、健康均無人管理，如今存糧消耗殆盡，只好出門求助。

報導指出，疫情爆發以來，該社區管理員已經進行過多次發燒病患排查工作，但該出租屋內蝸居的四男二女等6人，不但白天不發出任何聲音、不回應敲門呼喊，晚上也從不開燈，製造無人居住假象。

直到10日上午，住在該出租屋內一對男女主動出門向社區值班工作人員自首，管理員才知道原來屋內還有住人。其中該女子聲稱自己心慌、焦慮、發熱，希望能獲得協助。

當地警方與官員聞訊，立即派員趕往現場進行調查，並對屋內6人逐一進行體溫量測。據悉，6人分別來自廣東、廣西，均為20多歲年紀，雖然女子聲稱自己有發熱症狀，但經工作人員多次測量，所友人體溫均屬正常範圍。

市場監督部門工作人員同時在現場查獲疑似傳銷組織的培訓資料，但考量疫情狀況，相關部門先對他們進行訓誡，同時要求他們在家中自我隔離，不許外出。該社區工作人員已經向他們提供口罩等物品，並安排專人送食物上門。

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～