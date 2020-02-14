影／浙江永嘉打狗殘忍片曝光　小黃遭制服男亂棍暴打「不斷哀鳴到無反應」

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，目前沒有證據證明是否會透過寵物傳播。但網上傳出近日浙江溫州永嘉縣出台撲殺狗狗的公告，要求撲殺無主狗及流浪狗，相關片段也在網路上流傳。

有網友爆料，浙江溫州永嘉縣金溪鎮黃山村10號確診了2例新冠肺炎個案，12日開始全村開始出現有組織撲殺狗狗行為，「全部都是活活打死的 ！該村的狗都是有主人的！」

▲浙江永嘉屠狗。（圖／翻攝自嗑基風光大賞微博）

影片中可見，有一名主人帶著狗狗對著穿著制服人員怒吼，但一名男聲卻說道「沒辦法啦，國策！」之後就用手指向路旁的一隻小黃狗，而一名身著制服的男子就開始拿著棍棒打狗，就算狗狗不斷發出悲鳴，仍然沒有停手，一直到沒有反應為止。

而網路上流傳的《關於加強永嘉縣沙頭鎮高浦村、北山村新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通告》，上面指出對高浦村、北山村進行暫時封閉式管理，全面停工、停業、停課，控制或者撲殺染疫寵物、家畜家禽。

博認證公益賬號「@中國小動物保護志願者」也發文稱，永嘉縣下面的村打狗，必須報請永嘉縣政府同意，永嘉縣政府也必須獲取溫州市政府授權，必須撲殺染疫動物且必須公示。「法律是至高無上的，難道你們比國家的法律還大？基層組織枉顧國法，特別是在防疫大局下，這對防疫，對基層治理有任何幫助？」

發文中還寫道，在必要時必須要做出一定的犧牲，但這犧牲必須要符合國家法律，「而如今是徹底違法行為，更違背人性，也浪費時間人力，對防疫大局並無幫助……但這好像對於他們來說無所謂了，這純粹是他們宣洩對平時對權力暴力強權渴望的壓抑的藉口罷了」。

浙江省信訪部門回應稱，2月9日，金溪鎮黃山村發現2例新型冠狀病毒疑似病例，為應對疫情，金溪鎮成立了防疫前線指揮部，對黃山村進行封閉管理，10日，該村確診兩名新型冠狀病毒肺炎患者，12日，永嘉縣肺炎疫情防控工作領導小組（永防領）下達了前述文件。文件要求對無人認領，有可能接觸疫情的野狗和流浪狗進行捕殺。

▲網路上流傳的《關於加強永嘉縣沙頭鎮高浦村、北山村新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通告》。（圖／翻攝自微博）