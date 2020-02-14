CIA被爆控制瑞士某公司！　竊取120國機密長達50年　

▲CIA和BND被爆秘密控制瑞士公司Crypto AG。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

據美國、德國與瑞士媒體11日報導，美國中情局（CIA）與德國聯邦情報局（BND）自冷戰時期至2000年代初期，一直秘密地控制瑞士公司克里普托（Crypto AG），竊取全球逾120個國家的加密通訊內容，透過向外國政府和企業出售加密機器，一邊賺錢一邊收集重要情報。

綜合外媒報導，美國《華盛頓郵報》、德國電視二台（ZDF）和瑞士德語廣播電視（SRF）取得了一份美國CIA內部機密歷史文件，CIA及BND在1970年聯手接下了Crypto AG的股權，當時Crypto AG的售價為850萬美元，美國與德國則各出資一半。

報導指出，涉及的國家包括伊朗、沙烏地阿拉伯、印度、巴基斯坦、義大利、梵蒂岡、利比亞、韓國、拉丁美洲等等；中國大陸和俄羅斯由於不信任西方國家的產品，一直沒有使用Crypto AG的加密產品，但美德兩國透過其他國家與中俄兩國接觸，也得到情報。

Crypto AG是1952年由Boris Hagelin在瑞士成立的公司，為一製造通訊及資訊安全設備的業者，專門生產各種加密機器，包含無線電、乙太網路、GSM、手機到傳真加密系統等，客戶則遍及全球超過120個國家的企業與政府機構。

克里普托（Crypto AG）在2018年被收購，改名為「克里普托國際」（Crypto International）。新公司表示，對這家公司的過去毫不知情，強調現在與任何外國情報組織無關連。

瑞士政府表示，自去年11月已知悉有關事件，稍早已收回「克里普托國際」（Crypto International）的出口牌照，並委任退休法官進行調查。而美國和德國情報部門沒有否認文件的真實性，但拒絕作出評論。