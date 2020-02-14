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今年首次！　美核潛艦試射「三叉戟II型」彈道飛彈畫面曝光

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▲ 美國海軍在聖地亞哥海岸試射了一枚「三叉戟」II-D5型潛射彈道飛彈。（圖／翻攝自美國海軍）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國海軍「俄亥俄級」核動力潛艦「緬因州號」（SSBN-741）12日在加州西部聖地亞哥海岸（San Diego）成功試射了一枚「三叉戟」II-D5型潛射彈道飛彈。官方隨後公開了現場畫面，並聲明這次試射屬於例行安排，目的在於評估先前的準備情況，而非武力展示。

綜合《Naval News》及「海軍科技」（Naval-Technology）網站報導，美國太平洋艦隊司令部在聲明中提到，「這次的試射是美國海軍『戰略武器系統和運行準備』驗證的一部分，目的是為了評估、確認核動力潛艇在部署之前的準備情況，屬於例行安排，並非針對任何全球正在發生的特定事件，也不是武力展示。」

美國海軍研發與採購助理部長戈魯茲（James F. Geurts）大讚，「緬因號組員們今天的專業表現證明了，對於我國的戰略威懾任務，他們早已準備完成。」海軍中將沃爾夫（Johnny R. Wolfe）也補充，由美軍、平民和工業夥伴所組成的團隊，現在正著手研發下一代的三叉戟戰略武器系統，將會在未來40年延長美軍的海基核子威懾能力，展現我們源源不絕的「可信度」。

據了解，這次是「三叉戟」II-D5型潛射彈道飛彈第117次成功發射，也是2020年首次試射。彈道飛彈核潛艦作為美國海、陸、空三位一體核威懾戰略的重要一環，相較陸基和空基核武器，海基核武器的生存能力最為強大，為了檢驗戰備能力，美軍每年都會進行多次潛射彈道飛彈的試射。

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