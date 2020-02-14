不用美到99分…80分一般女生「長得正有用嗎」　網秒開釋：60↑就有用了

▲原PO問「長得正」有用嗎。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

賞心悅目的正妹美女人人都愛看，也常常成為討論對象。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「長得正真的有用嗎？」文中表示，他指的不是PR99的那種模特兒、明星演員，而是分數大概在80分以上的正妹，「感覺還是個性腦袋想法重要些吧？」想知道在這個世界，長得正有沒有用，話題意外吸引熱論。

看到貼文後，馬上有人直呼長得正超吃香，「找工作錄取率就大增了，能力不夠還會幫你找花瓶職位」、「超有用的好嗎！差別待遇，然後永遠是人家心裡最軟的那塊」、「沒用的話一堆人整型幹嘛」、「聽過嗎？臉蛋也是資產之一」、「長得正是加分作用，而且加很多分」、「女生外表佔80%以上，有能力再加分」、「出社會後覺得超級有用。」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲網友說，正妹找工作通常都很順利。（示意圖／Pakutaso）

還有網友分享觀察到的現象，「超有用，以我看到的經驗，連面試錄取都要長得漂亮的，讓男同事看得賞心悅目」、「超有用，日本節目有做過，正妹去撒嬌，已經關門的店家為她晚關門，工具人狂掏錢幫她夾想要的娃娃」、「會，我算長得還不錯（男女都認證過），同事們在工作上會特別照顧你呀，特別是前輩（男的比較多，女的也有）」、「我有個正妹朋友從小到大找工作從未被打槍過。」

也有人留言表示，「我長得很普通也是一堆人幫我啊，這是看運氣吧」、「長相跟學歷一樣是門票，後面靠實力」、「長得討喜比較重要，不一定要正」、「超級有用喔！60以上就有用了」、「美貌可以帶來大約70年的優勢，從小的人疼，擇偶輕鬆，難以失業，聊天還有斗內，年老還有更老的喜歡你，很方便吧！」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！