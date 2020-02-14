主持人吐「我鍋貼吃8個」女來賓全嚇傻！她呆…曝身邊人10顆↑：很多嗎

▲通常一般人吃鍋貼都是10個起跳。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

連鎖鍋貼店是許多人用餐時間的選擇，通常一般人都是10顆起跳再加一碗湯。一名女網友日前看到一檔電視節目，討論到減肥的話題，結果主持人說自己吃8個鍋貼，其他來賓居然尖叫著說吃8個食量很大、很誇張，但她跟同事一次就可以10顆+一碗湯，忍不住直問「是我太誇張，還是各位都覺得8個鍋貼很多？」

這位女網友在PTT的WomenTalk板上發文「鍋貼吃8顆很多嗎？」文中表示，她看到該檔節目聊到減肥，主持人說自己吃8個鍋貼，其他來賓就尖叫說吃8個食量很大、很誇張，「我驚訝心想，我跟我同事一次都可以吃10個加一碗湯，男友還可以吃15個以上。」

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討論鍋貼吃多少的話題，讓原PO看了很納悶，「是我太誇張，還是各位都覺得8個鍋貼很多？」而其中一位來賓直呼自己頂多吃4個，也讓女網友忍不住表示「頂多吃4個……4個我還不敢點呢！」

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▲有女藝人說自己吃鍋貼只敢吃4個。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，網友就紛紛傻眼，「太少，10個基本吧」、「小妹都吃15個」、「我鍋貼最多就是吃8顆就吃不下，但覺得一般食量至少要10顆」、「鍋貼我都吃15個，配飲料。@@」、「基本是10個或12個配豆漿或湯吧」、「節目效果吧，我女兒才中班一次就能吃掉8顆連鎖店的鍋貼」、「她們到底靠什麼過活。」

還有人表示，「是不是在說減肥時吃的數量啊」、「上次吃8顆也是被同事說怎麼吃那麼多」、「應該是因為她們要維持身材的關係吧？不然怎麼可能8顆就喊多啊」、「藝人很正常吧？不就為了瘦」、「因為在聊減肥吧」、「我猜是鍋貼水餃容易胖，他們上節目保持體態不敢吃太多，所以才這樣反應。」

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