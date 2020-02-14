居家隔離11天奇蹟自癒！確診女護士分享「10字秘笈」…康復後重返一線

▲武漢女護士自我隔離11天自癒。（圖／翻攝自微博／naJenny）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎暴發以來，各種防疫方法層出不窮，除了戴口罩、勤洗手，提升自身免疫力也是抗擊病毒的關鍵。日前，武漢一位急診科女護士不幸被感染，確診後開始自己居家隔離抗爭病毒，11天後竟奇蹟自癒。她在微博中分享了自癒秘笈，「按時服藥，喝雞湯補營養。」

疫情肆虐中，武漢一名急診科護士賈娜不幸被病毒感染，確診後，她開始居家隔離，通過微博記錄日常。她認為，這個病毒本身也許沒那麼可怕，可怕的是它的傳染性，「我一個人在家不出門，不會傳給別人，切斷了傳播途徑，接下來，就是我和病毒的抗爭了。」

隔離過程中，她清楚記得醫生的囑咐，「回家做個『三好學生』，吃好、睡好、心態好。」賈娜始終保持積極、理智的心態，堅持按時吃飯、規律作息，通過合理飲食和休息增強抵抗力，遵照醫囑用藥。生病期間，她的同事們每天買來肉和菜放在門口。經過11天的居家隔離，再次複查時，賈娜的檢驗結果由陽轉陰，CT顯示肺部恢復正常。

回顧自我隔離的11天，賈娜認為，「免疫系統正在和病毒打仗，沒吃飽飯怎麼行」。她分享了這些天的大吃大喝記錄，「吃的一定要營養健康，我熬過雞湯魚湯排骨湯小米粥八寶粥……，早上習慣喝瓶熱牛奶，看個人喜好也可以多吃雞蛋羹。」

此外，賈娜說，殺死家裡物表的病毒也很關鍵，「我會用稀釋的84拖地擦桌子，每天75%的酒精噴被子和衣服，每天開窗通風至少兩次，每次半小時，但要注意保暖別受涼，天氣好的話曬曬太陽，晚上洗熱水澡，殺死身上攜帶的病毒，勤洗手很重要，要用洗手液洗。」

最後，她叮囑，要按時服藥。康復後，賈娜重返工作崗位，她說，「能早點回到一線，多幫助一些患者，多分擔一點工作，我覺得特別踏實。」