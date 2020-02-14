情人節疫情還在燒...鮮花價只剩1/3！1天百萬朵玫瑰花「直接銷毀」

▲情人節許多人會送上玫瑰給另一半。（圖／達志／示意圖）

記者劉亭／綜合報導

今日是情人節，但因為新冠肺炎疫情影響，商家生意大受衝擊。雲南斗南花卉產市場數據顯示，2020年情人節期間，花卉交易量、供應量不到去年同期的一半，批發價格僅去年1/3，甚至更低。2月10日上百萬枝鮮花被銷毀。

根據「梨視頻」報導，雲南鮮花交易數量佔大陸全國70%，雲南斗南花卉產市場是亞洲最大的鮮切花交易市場，不管交易量、交易金額和出口額連續10多年都是大陸第一，被稱為大陸花卉市場的「風向標」。

雲南斗南花卉產業集團企劃運營總監董瑞指出，按往年的狀況，以往情人節期間從2日到12日是高峰期，每天交易額應該在2500萬人民幣左右，但今年只有11、12兩日算是高峰期，但供應量、成交量只有去年不到一半30%、40%。

▲大陸各處為了防控新冠肺炎病情，許多人都待在家中，外出戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

董瑞也透露，花卉價格只有去年的1/3，甚至更低，往年的A級玫瑰花平均價格維持在2.5-3元人民幣以上，最高一枝可以達5元人民幣，但今年1.5元人民幣都不到，但物流成本上漲超過2倍，因此許多花農甚至不願意拿出來賣。

因此花卉行業受到極大衝擊，董瑞也舉例，單以拍賣這塊來說，按照正常情況只有5%會被銷毀，但今年這幾天恢復交易之後，比例高達30%，以玫瑰來說，2月10日的供應量大約是400萬，這代表僅僅第一天就有100多萬朵玫瑰被銷毀了。

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