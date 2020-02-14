內埔警分局自辦交通大執法　強力取締交通違規…半天告發39件

▲屏東縣內埔警分局加強取締交通違規勤務，冀望保障用路人行的安全。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局根據2020年1月份轄內交通事故分析，發現3件機車死亡的交通事故，均與未戴安全帽有關，已加強稽查作為，以保障民眾生財產安全。半天下來，就取締39件違規案件。

內埔警方說，今年1月轄內發生3件死亡交通事故，較去年同期增加2件2人，發生率有上升趨勢。經統計分析，A1交通事故有2件發生於萬巒鄉轄區。警方保障用路人生命、身體安全，培養用路人正確的守法觀念及營造安全的行車環境，連日來進行交通大執法專案。

其中，以萬巒鄉轄區屏103、104縣道（佳興路）、屏185縣道（沿山公路）及瑪家鄉屏37縣道（三和路）為優先取締路段，並以「未戴安全帽」列為專案執法重點。各編組人員兩兩一組，除定點執行封閉式交通稽查外，並靈活運用機巡方式進行干涉取締工作，讓用路人不敢心存僥倖，確實遵守交通規則。

員警來回梭巡肇事熱點路段，一個上午就告發未戴安全帽27件、闖紅燈5件、機車未依兩段式左轉2件及無照駕駛5件，合計39件違規件數。

分局長蔡耀順表示，過年前有一名年輕人因未戴安全帽而自撞死亡的交通事故，「如果他當時有戴安全帽的話…」一切可能就會改變。交通稽查或告發是行政干預及處分的手段之一，惟最易遭致民怨，然審酌死亡車禍的發生，警方希望能獲得民眾的支持，使鄉親能養成正確的用車觀念，並教育轄民至少能做到「戴安全帽」！

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