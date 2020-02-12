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「炮哥」施打海洛因暴斃！4毒友涼亭丟屍…數月後落網鬆一口氣：一直毛毛的

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▲▼屏東吳男施打海洛因暴斃，好友為躲刑責，竟將其棄屍潮州大橋旁涼亭，營造假象。（圖／資料照）

▲綽號「炮哥」的吳男吸毒暴斃後，遭毒友棄屍涼亭。（圖／資料照）

記者莊智勝／屏東報導

屏東一名綽號「炮哥」的吳姓男子（45歲）2018年5月被發現陳屍在潮州大橋旁涼亭，警方到場勘驗，雖然排出他殺可能，但卻發現陳屍地點並非第一現場，經追查，赫然發現吳男是在好友林男家中吸毒暴斃，林為避免惹禍上身，還找來另外3名好友幫忙棄屍，眾人朋分死者吳男身上的3萬元現金後立刻動工，趁夜棄屍涼亭、營造假象，但仍被眼尖的警方識破。法官審酌後，依遺棄屍體罪處4人7至8月有期徒刑，另3人涉犯侵占罪則處25至30天拘役，得易科罰金，全案可上訴。

警方調查，吳男過去曾有多項毒品前科，案發當天吳在毒友林男家中施打海洛因，但卻因劑量過高而陷入昏迷。林男起初還以為吳只是睡著，因此未多加理會，直到經過數小時後都不見他醒轉，上前一探鼻息才驚覺吳早已暴斃。

林男當下嚇得不知所措，立刻打電話找來李男等3名好友商議，4人討論一陣後，發覺一旦報警，同樣有吸毒的林男恐怕也會遭殃，因此最後決定租車前往人煙稀少的河堤棄屍。在謀定後4人開始搬運吳男遺體，發現他身上還有3萬元現金，便由李男等3人朋分私吞，隨後趁著夜深將吳男遺體棄置在潮州大橋旁河堤涼亭，還特意在吳男手中放置針筒，刻意營造施打毒品暴斃假象。

事後吳男遺體被晨運民眾發現，警方到場勘驗，雖然確認吳是暴斃，排除他殺嫌疑，但詭異的是，陳屍現場僅有一個拖鞋，且附近也未發現吳男交通工具，研判涼亭恐非第一現場，經抽絲剝繭追查後，才將林男等4人一舉逮捕。

時隔數月，林男等人終於落網，面對警方的訊問，4人坦承犯行，還表示自從那夜棄屍後，大家心裡都覺得毛毛的，且這幾個月也時常發生倒楣事，運勢極差，如今被警方逮捕、接受司法審判，算是鬆了一口氣，心裡踏實很多。

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