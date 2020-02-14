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栽種蓮霧後起之秀　佳冬青農楊志強獲雙獎

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▲屏東縣佳冬鄉青年楊志強獲得全國蓮霧比賽新秀組第一名及屏東縣全縣比賽第2名 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣佳冬鄉青年楊志強獲得全國蓮霧比賽新秀組第一名及屏東縣全縣比賽第2名 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

蓮霧比賽輩有新人出，屏東縣佳冬鄉青年楊志強累積3、4次經驗，終於用技術及品質種出香甜可口美味清脆的蓮霧，獲得好成績，打敗環強，獲得全國蓮霧比賽新秀組第一名及屏東縣全縣比賽第2名。

今年35歲的農二代楊志強，父親原從事託運蔬果工作，家裏也兼種短期性葉菜及蓮霧等，原在自動化鋼鐵生產工廠工作的他，因父親健康因素才辭去工作回來幫忙。

他說，從小就隨著父母親到田裏工作，可說是在蓮霧樹下長大的孩子，對務農不排斥，返鄉之後，他慢慢轉型，承租更多土地種蓮霧，從原本2公頃到現在7公頃。而一般人不大敢嘗試的蓮霧，他倒是越種越有信心，種蓮霧門檻較高，不少人因氣候及管理技術一無所獲，倒是他除得到長輩教導外，自己也專精技術研究，經常向專家請益，由於用對方法及合理化施肥，經常保持樹勢強勢。

他利用蓋網及修剪技術，增加開花率、分批摧花，從每年11月就陸續採收到隔年6月還能採收，且不同品種有南洋種、大粒種、黑糖芭比和巴掌蓮霧，除拍賣市場、行口，另有外銷及品牌蓮霧「強」班長網路行銷都有不錯成績。而蓮霧怕低溫，過年後的幾波寒流，倒對他的蓮霧傷害不大，以灌水方式保持溫度，讓蓮霧損失降低。

以草生栽培方式管理，其中2公頃申請到產銷履歷驗證，並陸續增加中，不止蓮霧，他還種荔枝、香蕉、芒果等作物，僱用近20幾名工人，從割草、修枝、剪葉採果分批包裝，不同作物產期不同，一年365天都有事做。

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