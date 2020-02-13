年幼姊弟卡湖北！書桌前錄影：總統可以帶我回家嗎，我不想待在大陸

▲姊弟想回家，書桌旁錄影喊話。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷爆發，許多滯留武漢的台灣人想要返台。一對姊弟想要回台上學，卻受到包機時間未定所苦，進而錄了2段影片，向總統蔡英文喊話，「總統，妳可以帶我回家嗎？」

第一批滯留武漢的台人返台後，爆發出許多爭議，第二批包機也隨之喊卡，目前我方相關單位仍在與對岸接洽中。對於這批滯留湖北的台人，湖北台辦發言人邢軍志痛批，希望民進黨少點政治操弄，多些人道關懷，盡快安排第二批的包機任務。

這名女童戴著口罩，坐在書桌前對著鏡頭說，目前已經準備開學，她很想同學，希望能夠趕快回到台灣，「總統，妳可以帶我回家嗎？」除了女童以外，她的弟弟也出面喊話，已經跟同學約定好，要去對方家裡喝綠豆湯，「我不想留在大陸了」，希望總統能幫忙，讓兩人回到台灣、回到家鄉。

▼陸委會發言人邱垂正指出，目前仍在與對方溝通。（圖／記者任以芳攝）



除了兩姊弟的喊話，日前還有一名滯留湖北的女子指出，孩子對她說「媽媽我不要再吃白麵條了」，讓她相當痛心，明明沒有患病，為何要被留在湖北，「寶瓶星號一千七百人，都可以配合檢疫隔離回家，為什麼置我們（滯留湖北台人）於不顧？」

對此，陸委會副主委邱垂正表示，有關這批名單，必須符合「防疫優先、弱勢優先、防疫能量優先」的三項原則，才能將人接回，目前仍在安排隔離所，與對方溝通當中。

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～