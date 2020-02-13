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影／病患移動恐怖擴散！日本2/14起1人中鏢「全機禁入境」　網崩潰：日本快爆了！

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記者董美琪／綜合報導

為加強新冠肺炎（COVID-19）防疫，日本政府將修正行政命令，自2月14日起，所有航班或船舶上只要有1人確診感染，全部乘客一律不能入境，赴日民眾應注意。PTT網友熱議，有人直嘆「日本醫療快爆了！」

▲▼ 日本羽田機場地勤測量中國旅客體溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本羽田機場地勤測量中國旅客體溫。（圖／達志影像／美聯社）

日本《經濟新聞》報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信13日說，對於武漢肺炎患者及疑似感染者，可採取檢疫法隔離留置措施。相關行政命令修正案可望於今天通過。

遊客排隊買口罩,日本,大阪,武漢肺炎（圖／達志影像／美聯社）

▲大阪遊客排隊買口罩。（圖／達志影像／美聯社）

《共同社》報導，14日開始，在機場或港口發現疑似感染，且檢查為陽性，將直接送至醫療機關，同時，飛機或船舶上只要1人確診，全部乘客一律不准入境，須先在醫療機關等結果。

目前停泊在日本橫濱港的「鑽石公主號」疫情擴散，但日本沒有明確法源依據。如今日本終於決定為了避免疫情擴大，準備修改行政命令，強制「沒有發燒咳嗽」症狀的確診患者送醫。

▲▼ 鑽石公主號郵輪（Diamond Princess）迄今已出現20例武漢肺炎確診病例，現正於日本橫濱展開海上隔離。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 鑽石公主號郵輪（Diamond Princess）現正於日本橫濱展開海上隔離。（圖／達志影像／美聯社）

PTT網友看了紛紛表示，「這樣誰還敢飛去日本啊，隔壁一個害群之馬要全機陪葬」、「問題是檢疫確診要一天的時間啊」、「日本還有一艘毒船要搞，是不是快崩潰了」、「日本終於開始緊張了」、「上週基隆郵輪，半天的樣子」、「總不可能有人發燒就全機等一天」、「會不會有人吃退燒藥啊」、「這時候還出國玩的到底在想啥」。

稍早日本證實東京都一名70多歲計程車司機也確診感染，他表示曾在羽田機場載過中國觀光客，是東京都第4例確診，另外，日本關西和歌山縣13日也有一位50多歲「湯淺町醫院」外科醫生確診，這位醫師從未去過中國，是和歌山縣首例確診案例，總計日本境內已達249例，種種情況恐怕也讓日本政府決定修正行政命令。

►快訊／日本新冠肺炎首名死者！是早上確診「計程車司機」岳母

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▲▼ 鑽石公主號郵輪（Diamond Princess）迄今已出現20例武漢肺炎確診病例，現正於日本橫濱展開海上隔離。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 鑽石公主號郵輪（Diamond Princess）正於日本橫濱展開海上隔離。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎,日本,大阪。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本大阪不少民眾已戴起口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 日本第3架政府包機返日，8人下機直接送醫。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為日本第3架政府包機返日，8人下機直接送醫。（圖／達志影像／美聯社）

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