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國定古蹟台中州廳的未來　盧秀燕：不會交給中央當「細漢仔」

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▲盧秀燕表示，不會把國定古蹟台中州廳交給中央。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示，不會把百年古蹟台中州廳交給中央。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府市政會議11日移師西區公所召開，針對台中州廳未來規劃，市長盧秀燕表示，台中州廳為百年國定古蹟，與總統府同一等級，是台中的無價之寶，前市府原本規劃主建築群修復後，無償交由中央代管，但她考量民意後決定不交給中央，因為台中州廳不能當「細漢仔」。

台中州廳升格為國定古蹟後隨即啟動主建築群修復工程，中央補助3.8億元，市府自籌2.5億元，前市長林佳龍任內曾與文化部簽署「國立台灣美術館台中州廳園區」合作意向書，將推動台中州廳轉型升級為國家級藝術場館。

盧秀燕表示，原本的規劃是台中州廳整修期間，在州廳內辦公的環保局和都發局會搬走，整修完成後就無償交由中央代管，做為國美館二館，但不少議員、里長都擔心一旦官署遷移後，將讓舊市區更加沒落，因此經過慎重討論，決定遵照民意，修復完成後，環保局及都發局會再遷回州廳辦公。

盧強調，她和西區有很深厚的感情，以前擔任記者時，常到台中州廳（以前台中市政府）跑新聞，加上西區公教機關多，人文薈萃，是很棒的地方，因此如何活化西區，帶來人潮和建設是她最重要的工作。

她說，台中州廳價值上百億元，和總統府同一等級，可說是無價之寶，所以不能交給中央作國美館二館，當人家的「細漢仔」，她向現場人士強調，「放心，我不會交出去」，未來市府會引進更多活動，活化西區，她以爵士音樂節為例，去年辦在勤美綠園道，就吸引134萬人次，帶來不少商機，今年市府會擴大舉辦，帶來更多人潮。

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