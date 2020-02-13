不會交出台中州廳　中市府：歡迎中央與綠美圖合作

▲市長盧秀燕明確表示，不會把台中州廳交給中央。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

針對台中州廳修復之後何去何從，台中市長盧秀燕日前已明確表達，如果交給中央作為國美館二館，就是當人家的「細漢仔」，所以她不會交出去，市府文化局13日也表示，市府正在水湳經貿園區興建綠美圖，規模比照世界級的美術館，國美館如果想繼續推動第二分館，歡迎中央評估與綠美圖合作。

▲妹島和世-西澤立衛聯手打造的台中綠美圖即將開工，台中將再添世界級地標。

盧秀燕日前一席「細漢仔」的發言，被民進黨議員江肇國等人批評，棄國家級美術館於不顧，反而讓官署進駐辦公，對於活絡地方經濟、活化閒置空間毫無幫助。

文化局表示，台中州廳是市有財產、市有古蹟，更是台中人的「無價之寶」，2018年11月由前市長林佳龍與文化部長鄭麗君簽定合作意向書後，將州廳、舊台中市議會等周邊區域皆列為規劃範圍，面積大約7800坪，修復經費是中央負擔3.8億元，地方自籌2.5億元，今年8月全面動工，2022年底完工後，全數交由文化部代管30年。

台中州廳要交給中央代管引發地方疑慮，市府在去年9月28日邀請民代、市民、學者專家等徵詢意見，期間當地議員收到多數里長、里民等連署，「不能無償交給中央」、「市有古蹟自己管」等，多數民眾不同意將州廳無償交給文化部當作國美館二館，而是認為市府應自行管理，並保留辦公廳舍功能，以延續自台中州廳自興建以來，即為官署建築之歷史意義。

至於外界認為市府拒絕將州廳規劃為國美二館，是荒廢藝術或反對美術館？文化局強調，市府已經在水湳經貿園區興建綠美圖，以正規美術館規格設計建造，擁有優質的展覽空間和典藏設備，恆溫、恆濕環境符合美術館需求，台中將擁有一座「世界級的美術館」，國美館若繼續推動第二分館，也歡迎評估與綠美圖合作。

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