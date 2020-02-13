鹹酥雞攤「特價香雞排」一片不用40元！板橋哥試吃讚爆：特調醬加分

▲原PO發現高CP值的香雞排。（圖／翻攝自Facebook／我是板橋人）

網搜小組／鄺郁庭報導

雞排可說是最經典的國民美食，但隨著物價上漲，很多雞排不是縮水變薄，就是價格直飆，現在50元的雞排基本上就算是便宜了。就有網友意外發現高CP直美食，忍不住在臉書社團《我是板橋人》分享這家鹹酥雞，一片雞排只要35元，照片上看起來很厚實，大小也不馬虎，吸引許多網友直呼「老闆真的是佛心來的」。

網友在貼文中PO出一張照片，文中表示這家鹹酥雞「所賣的雞排價位有點傻眼，這麼大塊 #一份只要35元！」仔細看看照片，店家在攤位上標示「特價 香雞排 35元」，而帶著塑膠手套的老闆正用夾子夾著雞排，炸的金黃酥脆的雞排相當有份量，還把雞排比在特價告示旁邊。

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原PO也在留言處分享心得，「第一次去買有點驚訝到」、「尤其是他們的醬，讓我有點驚訝到」、「沾他們特調的醬上去，味道升級」，並說這間應該不是開幕特價，因為開有半年了，他是今天缺下酒菜才過去買，結果意外發現便宜又好吃。

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▲一片雞排只要35元，老闆簡直佛心來的！（圖／翻攝自Facebook／我是板橋人）

看到貼文後，就有不少人都知道這間，「這間很好吃耶，特別鹽酥雞的醬」、「他們連鎖的都是賣35，看地點，桃園有些有賣40-45的」、「這間在竹北賣50」、「他們新北市每一間都是35～45這個價格，你可以去看看，我吃過好幾間了，那是行銷手法之一，主要還是靠其他賺錢才對」、「這家一直都維持35，忠孝路的都45了。」

其他網友則紛紛留言熱論，「雞排成本就要27元了，老闆真的是佛心來的」、「哇喔！居然是古早價35元，懷念。炸雞排攤剛推出時，就是35元」、「這價錢……我的童年！那時候還3塊100」、「佛心價，現在一般都5-60元了」、「你PO出來～以後就要排隊了」、「這價錢……是我國小買雞排的價錢。」

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