擔心板橋人買不到口罩　板橋妹PO文「1人2片，小朋友也可拿」暖送2大包

▲武漢肺炎，民眾紛紛戴起口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎確診病例不斷攀升，市面上也出現不肖賣家哄抬價格販售「天價口罩」，不過也有民眾反而發揮台灣人的人情味，將家中多餘口罩送給其他人。日前就有一新北哥霸氣送300片口罩，30日又有一位板橋妹要送1～2包口罩，超暖心的行為讓網友大讚，「感謝好心人，社會需要大家努力」、「謝謝妳的善良！」

這位板橋妹在臉書私密社團《我是板橋人》中貼文要送口罩，說還沒有武漢肺炎的時候，她就習慣出門戴口罩，所以有蠻多庫存，「真的想買口罩而沒口罩的，可以跟我拿，每人限2片，小朋友也可以拿」。板橋妹也打出條件，送口罩限板橋區，會送到沒有為止，大約是1～2包的量，要的人可以約面交。

請繼續往下閱讀...

貼文確實也幫助到需要的民眾，就有人求救，「請問哪裡面交？今天跑好多個商店都沒有，需要一個，上班用」、「我跟妳買好嗎」、「謝謝妳的愛心，想一個索取口罩。我從板橋買不到，到了北市看到一個家庭一間一間便利商店搜刮口罩，覺得很無奈。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲板橋妹送板橋人口罩。（圖／翻攝自Facebook／我是板橋人）

板橋妹則是相當有耐心，一個一個地回留言私訊約面交，善心讓網友相當感動，「不取，純推好心」、「佛心給推，不拿」、「感謝好心人，不取純感謝，社會需要大家努力」、「推您的善良，我看別的地方群組一堆漲價賣口罩的不肖業者」、「人性的光輝」、「天使降臨，人美心地也很美」、「好心人，幫助別人防疫，也間接又保護自己。讚」、「台灣最美的風景」、「祝福樓主一生上廁所都有衛生紙。」

日前也有位新北哥在臉書社團《細說淡水》貼文，說如果有人還沒買到口罩，不嫌棄的話，他可以準備全新的中衛醫療口罩，免費送100人、每人3個，分別在29日和30日發放，「我只有單薄的力量，希望拋磚引玉，祈願大家團結，祝福大家平安健康。」網友也大讚該位新北哥，「很感恩你對大家的愛」、「好心會有好報」、「純推不取，謝謝您的愛心。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！