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女友整天想減肥！木頭男「情人節要送體重計」…網刷一排上香：直接過清明節

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▲▼賞巴掌,憤怒,生氣,分手,吵架,打架。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲網友勸原PO別送體重計，是女性的地雷。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃可昀／綜合報導

本周五（14日）就是情人節，廣大男性又開始煩惱該送什麼給另一半。一名網友這幾天在考慮送女友「體重計」，不是想暗示對方體重或身材，僅僅是因為「她家裡已經兩三年沒有體重計了」，真的需要一台機器來量體重。

原PO在PTT表示，女朋友身形適中，完全沒有過胖問題，他也和對方說過「完全不care體重」，但女友還是對身上的肉斤斤計較，兩人在一起這半年來，「每次一起吃甜食 ，她都會越吃心情越差」，深怕自己多吃一口就會發胖，心裡罪惡感和欲望不斷拉扯。

請繼續往下閱讀...

體重計,體重。（圖／Pixabay）

▲大部分女網友不會想在情人節收到體重計。（示意圖／Pixabay）

由於女友很想在畢業旅行前瘦到52公斤，但家裡沒有體重計，只能利用學校每半年體檢一次的機會來量，沒辦法隨時掌握自己體重狀況，導致每次大餐過後都很焦慮，所以原PO想說體重計是情人節禮物最佳選擇，實用又不傷荷包，唯一顧慮的是，女友收到後會不會以為是在嫌她胖。

底下大票網友紛紛急勸，「你會被唸一輩子」、「收到爛禮物心情更差，吃更多」、「哇你這個根本超討罵」、「超失禮啊！比不送還慘」、「還要加減肥藥，送完記得回來發文」、「送體重計跟自殺有啥差別」、「你是不是很想過清明節」、「就算想要體重機，也不會希望男友送。」

也有人說，其實挑多功能的體脂計來送還能接受，但也絕對不能選情人節送，「哈哈哈哈，要是我應該還是會高興，不過功能要挑一下」、「若我會很開心耶，只要平常你沒有隱約透露或開玩笑她的身材，送後和她解釋，她會開心吧」、「男友有送過，覺得實用...不過最好不要在情人節送。」

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