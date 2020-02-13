台灣獼猴破壞作物　嘉縣籲農民申請電圍網防治

▲ 台灣獼猴破壞作物，嘉縣籲農民踴躍申請電圍網防治。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為防治台灣獼猴危害農作物，政府今年持續推動設置電圍網補助方案，每案設置經費分擔比例為林務局1/2、縣府1/4及農民1/4，且最高補助金額為4.5萬元，補助對象包括從事釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿及其他果樹、蔬菜、豆類或薯類、稻等栽培的農戶；申請新架設電圍網農地達0.2公頃以上且為合法使用，欲申請的農民可就近洽詢當地公所及農會。

阿里山鄉、番路鄉、梅山鄉、中埔鄉、竹崎鄉及大埔鄉，皆為獼猴危害地區，受災作物包括竹筍、柑橘類、蓮霧、龍眼、甜柿、芒果、波羅蜜等果樹。自106年起至目前，在番路鄉、大埔鄉及中埔鄉共有13件電圍網架設申請案，農作物包括甜柿、波羅蜜、芒果、木瓜、香蕉、番石榴等果樹，農民表示防猴危害的成效良好，收成效益也可由3成提升到8成以上。

農業處指出，目前處理獼猴危害農作的方式有改作、套袋、人力驅趕、鞭炮、瓦斯音爆器、收音機、養狗驅趕、架設電圍網、防護網罩及誘捕籠捕捉移除等方式；而架設電圍網是目前防治效果最佳，電圍網高約1.5公尺、電流0.18安培，獼猴碰觸時僅會受到驚嚇及痛感，不會造成受傷，藉此達到嚇阻，減少農作物危害。



行政院農業委員會雖在108年1月9日公告，修正「陸域保育類野生動物名錄」將台灣獼猴由保育類調整為一般類之陸域野生動物，但仍受野生動物保育法的規範，不得任意獵捕、宰殺。如民眾對獼猴防治有任何疑義或建議，可洽詢農業處畜產保育科05-3620123#8803，呂先生。