省道拖救費率⋯明年1/1起上路！里程10km以下最低需付1500元

▲高雄省道。（圖／記者宋德威攝）

記者李宜秦／台北報導

有鑒於快速公路陸續通車，為曾金省道路網行車安全，交通部公路總局今年訂定「交通部公路總局快速公路車輛拖救服務作業要點」，訂定小型車及大型車收費基準。其中小型車拖救里程在10公里以內，收基本費 1500元；大型車依車種噸數，收取2625元到6825元之基本費，明年元旦起實施，屆時將有18家業者提供拖救服務。

公路總局表示，小型車輛拖救服務費用區分為「拖救費用」、「待時費」及「現場作業費」3項，大型車輛拖救服務費用則區分為「拖救費用」、「待時費」及「其他服務項目費用」3項。

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▲快速公路特約拖救車車身型式。（圖／公路總局提供）

小型車拖救里程在10公里以內，收基本費 1500元（大型重型機車2400元）為上限，超出10公里之里程，每公里加收 50元。大型車依車種噸數，收取2625元到6825元之基本費，超出10公里里程，每公里加收55到85元。

公路總局表示，省道快速公路劃分為4個服務區段，分別為第一區養護工程處、第二區養護工程處、第三區養護工程處及第五區養護工程處，自109年元旦起，將有18家拖救車業者提供拖救服務工作，若需要拖救，可直接撥打110尋求協助。

▲快速公路特約拖救車輛識別證。（圖／公路總局提供）

公路總局提醒，該項拖救服務對象為大、小型客、貨車輛，不含車輛檢修及加燃料、加水。高（快）速公路特約拖救車，特約拖救車車身為黃色，並以黑色標示「高速公路局特約拖救車」或「快速公路特約拖救車」字樣，前擋風玻璃貼有識別證，拖救人員均穿著所屬公司制服，並佩戴拖救服務工作證。

公路總局表示，拖救服務費用標準會刊載於「快速公路車輛拖救服務契約三聯單」上，駕駛人須逐實填寫，並且自行指定拖往地點與修理廠。日後若有超收費用或服務不週時，駕駛人須檢具相關證明資料，向三聯單上的轄區養護工程處檢舉或申訴。

▲快速公路特約拖救車人員服務證。（圖／公路總局提供）