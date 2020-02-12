影／中壢聖福宮市價15萬元平安金箔遭竊　監視器揪凶！追回3100片

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區聖福宮本月6日遭竊大批市價逾15萬元平安金箔，廟方緊急報警處理，由於附近沒有監視器，警方在里辦公室協助連日調閱里民私有監視器，查出任姓男子涉有重嫌，10日晚間在其住處起出總數為3100片平安金箔，廟方12日頒發感謝狀給警方，感謝幫神明找回失竊平安金箔。

▲桃園市中壢區聖福宮日前廟內神明身上3千餘片平安金箔遭竊，警方會同里長與廟方合力逮捕竊嫌，追回全部失竊金牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）



▲桃園市中壢區聖福宮日前廟內神明身上3千餘片平安金箔遭竊，警方調閱監視畫面查出任姓男子涉有重嫌，圖為監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，6日清晨6時許，廟方人員打開廟門時，赫然發現廟內土地公神像與供桌上大批平安金箔竟不翼而飛，連忙向中壢分局文化派出所報案，也通知和平里里長盧栽寬，盧里長陪同警方現場勘查，發現廟方未安裝監視器，無法查出竊嫌身分，因此協調附近里民家中有裝置監視器者，追查竊嫌身分。

▲桃園市中壢區聖福宮日前廟內3千餘片平安金箔遭竊，廟方12日頒發感謝狀給警方。（圖／記者沈繼昌翻攝）

文化派出所經過4天調閱監視畫面後，鎖定50歲的任姓男子涉有重嫌，10日在任男住處順利起出失竊的3100面平安金箔，任男坦承行竊，案發當天潛入廟內偷走平安金箔，還來不及銷贓就被警方查獲，全案依竊盜罪嫌將任男移送法辦，廟方領回金箔後在掛回土地公神像與供桌上。

中壢警分局長劉印宮說，警方與地方里長合作，過濾案發周邊上百支監視器，抽絲剝繭後成功追查到任姓男子行蹤，警民合作偵破此件竊案，也強調歹徒不要挑戰公權力。

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