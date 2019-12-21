2020「八大交通新制」！機車駕訓補助1300元、快速公路拖救1500元起跳

▲我國機車族人數眾多，交通部為鼓勵民眾參加機車駕訓班，祭出1300元補助。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

2019已近年終，交通部表示，明年元旦起共有八大新制即將上路，包括機車駕訓班補助1300元、省道拖救費率統一、超跑拖救費用最高2.1萬元等，用路人務必多加注意。八大新制如下：

機車駕訓班補助1300元：

交通部今年4月16日推出「機車假訊補助」，成效良好，違規率約減7％，因此明年元旦起將擴大辦理，將補助從1000元提高到1300元，名額也增加到8000名，總預算約1040萬元，等於每人僅需負擔1500到2400元即可完訓。

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公總監理組副組長魏武聖表示，今年約有6100餘人申請補助，就違規率而言，有參加駕訓班的騎士約為3％，相比未參加的騎士則有10％，大減7％，成效相當不錯。

快速公路拖救費率統一，基本費最低1500元起跳：

為避免拖吊業者亂喊價，交通部公路總局訂定「交通部公路總局快速公路車輛拖救服務作業要點」，訂定小型車及大型車拖救收費基準。小型車費用區分為「拖救費用」、「待時費」及「現場作業費」3項，大型車則為「拖救費用」、「待時費」及「其他服務項目費用」3項。

小型車拖救里程在10公里以內，收基本費 1500元（大型重型機車2400元）為上限，超出10公里之里程，每公里加收 50元。大型車依車種噸數，收取2625元到6825元之基本費，超出10公里里程，每公里加收55到85元。

▲完訓機車駕訓班的騎士違規率大減7％。（圖／資料照）

「超跑條款」上路，拖救費最高21,500元：

超跑造價昂貴，在國道發生事故時，不少拖吊業者不敢拖救，交通部高公局為此訂定「超跑條款」，根據底盤高度與新車價值，明定拖救基本費率表。

據規定，底盤高度分為10公分、12公分、15公分為界，共4級距、新車價值氛圍200萬元、500萬元、1000萬元、2000萬元為界，共5級距，其中底盤高度低於10公分，且新車價值超過2000萬者，拖救費用最高，為2萬元。

此外，若於國5雪山隧道內故障車輛另需加收1500元，等於最多可收2萬1500元。而大型重型機車則比照底盤高度15公分小型車，並依新車價值收基本費。

▲超跑若在國道發生故障意外，拖吊業者多不敢拖救。（超跑示意圖／記者林鼎智攝）

台鐵商務專車恢復收取專車費，每公里加收96元：

台鐵局客運票價規定，申請專車除按車種計算票價外，還需另外收取專車費，每公里加收96元，過去為鼓勵民眾申請商務專車，2004年8月起免收專車費。

考量到近期台鐵大舉改造商務專車，列車內裝改走「質感路線」，也新增卡拉OK、吧台、用餐區等多種功能，新打造商務專車則將於明年1月起上線，因此先行公告恢復收取專車費用。

26年以上高齡客機退場機制：

依據民航法規定，航空業者使用的客機機齡超過26年者，不得使用。該法可加速汰換老舊飛機，並減少飛機因受機械故障等因素，導致異常事件發生情形，另可降低航班延誤率，減少對消費者權利影響。

近期捲入「停飛烏龍」的遠東航空8架MD機隊中，即有4架機齡超過26年，其中最老舊的飛機超過28年，已於今年8月退役，原預計今年底還要再退役3架客機、2022年起MD型飛機全數退役。不過如今遠航停飛烏龍仍未擺平，退役計畫也未如期進行，等於新法上路後，遠航飛行能量將直接砍半。

▲遠航MD機隊半數需依法退役。（圖／記者李毓康攝）

國際航線船舶燃油硫含量管制標準，降至重量0.5％：

防止船舶污染國際公約（MARPOL）附錄VI第4條及第14條規定，船舶自明年元旦起，應採用低硫燃油（硫含量以重量計0.5%以下）、具有同等減排效應之裝置(如脫硫裝置)或替代燃料，交通部前於102年7月29日及107年7月31日公告採納在案，並規定我國國際商港區域提前至108年元旦實施。

航政司長葉協隆指出，只要查到不符0.5％低硫燃油規定者，航港局人員將對其開罰最低10萬元罰款，若下次再查到違規，可再繼續累次罰款，必要的狀況下，航港局可扣留違規船隻，要求說明違規原因，並做一定改善。

▲台鐵車廂變美了。（圖／台鐵提供）

實施地震震度分級制度：

現行地震震度分為8級，但其中5級（強震）及6級（烈震）級距區間較寬，不利區分災情差別。氣象局修正分級制度，明年元旦起震度改為10級，細分出5強、5弱及6強、6弱，民眾若看到「5強」以上等級地震，就須做好緊急應變準備。新制也有助於提升救災、公共與民間單位的應變效能。

大型車行車視野輔助系統納入定檢項目：

大型車需裝設合乎規定的行車視野輔助系統，或以下任一裝置，包括左右兩側視野鏡頭及可顯示車身兩側影像之車內螢幕、於車輛右側裝設一個外部近側視鏡並於車輛右前側裝設雷達警示系統、可顯示車輛四周影像之環景顯示系統。