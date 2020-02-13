印度政府嚴控社群媒體！下令業者提供用戶身份、追蹤貼文　遭WhatsApp拒絕　

▲印度政府對社交應用程式管控展現魄力。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者謝仁傑／綜合報導

印度已經成為美國之後第二大的應用程式下載國，不過，印度政府開始採取管制措施，本月通過社群媒體程式的新規範，若在印度政府要求下，Facebook、YouTube、Twitter和TikTok將得透露使用者的身份。

目前各國政府正試圖讓社群媒體公司對平台內容承擔更多責任，包括假新聞、兒童色情、種族主義或與恐怖主義等煽動的相關內容。由於印度的網路和假新聞較猖獗，關於綁架兒童和器官採集的假報導透過WhatsApp傳播，導致2017年和2018年發生多達30幾起的暴力和致命私刑事件。

印度的新政策要求社群媒體公司與政府調查進行全面合作，無需逮捕證或司法命令，同時也要求Facebook、Amazon.com和AlphabetInc.等公司遵守。據一位熟悉此事的政府官員指出，預計電子和資訊技術部門將在本月底公佈新規定。

此案規定，Google的YouTube、ByteDanceInc.的TikTok、Facebook的Instagram等軟體平台，必須在72小時內追蹤剛發佈的貼文或影片來源，且必須保存至少180天的記錄，以協助印度政府調查人員，並任命一名申訴官員處理使用者投訴和政府聯絡人。

印度有13億人口，其中大約有5億網路使用者，新規範涵蓋所有社交媒體平台和通訊程式，超過500萬的使用者。但像是維基百科這樣的公司，不會受到新規範的約束，包含瀏覽器、作業系統和線上知識儲存庫、軟體發展平台都是豁免的。

▲WhatsApp堅決捍衛用戶隱私立場。（圖／路透社）

WhatsApp拒絕印度政府揭露訊息來源的請求，但它提出資助研究，以防止假新聞的傳播，且在印度發起了一場公共教育運動。它們在一份聲明中表示全球使用者已超過20億，絕不會在資安方面妥協，因為這會降低人們的安全隱私，但WhatsApp願與頂級安全專家合作，盡可能阻止人們誤用，並站在不犧牲隱私的基準上提供控制和報告問題的方法。

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