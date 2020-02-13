　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

印度政府嚴控社群媒體！下令業者提供用戶身份、追蹤貼文　遭WhatsApp拒絕　

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼手機APP可能會使用戶個資外洩。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲印度政府對社交應用程式管控展現魄力。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者謝仁傑／綜合報導

印度已經成為美國之後第二大的應用程式下載國，不過，印度政府開始採取管制措施，本月通過社群媒體程式的新規範，若在印度政府要求下，Facebook、YouTube、Twitter和TikTok將得透露使用者的身份。

目前各國政府正試圖讓社群媒體公司對平台內容承擔更多責任，包括假新聞、兒童色情、種族主義或與恐怖主義等煽動的相關內容。由於印度的網路和假新聞較猖獗，關於綁架兒童和器官採集的假報導透過WhatsApp傳播，導致2017年和2018年發生多達30幾起的暴力和致命私刑事件。

印度的新政策要求社群媒體公司與政府調查進行全面合作，無需逮捕證或司法命令，同時也要求Facebook、Amazon.com和AlphabetInc.等公司遵守。據一位熟悉此事的政府官員指出，預計電子和資訊技術部門將在本月底公佈新規定。

此案規定，Google的YouTube、ByteDanceInc.的TikTok、Facebook的Instagram等軟體平台，必須在72小時內追蹤剛發佈的貼文或影片來源，且必須保存至少180天的記錄，以協助印度政府調查人員，並任命一名申訴官員處理使用者投訴和政府聯絡人。

印度有13億人口，其中大約有5億網路使用者，新規範涵蓋所有社交媒體平台和通訊程式，超過500萬的使用者。但像是維基百科這樣的公司，不會受到新規範的約束，包含瀏覽器、作業系統和線上知識儲存庫、軟體發展平台都是豁免的。

▲▼WhatsApp。（圖／路透社）

▲WhatsApp堅決捍衛用戶隱私立場。（圖／路透社）

WhatsApp拒絕印度政府揭露訊息來源的請求，但它提出資助研究，以防止假新聞的傳播，且在印度發起了一場公共教育運動。它們在一份聲明中表示全球使用者已超過20億，絕不會在資安方面妥協，因為這會降低人們的安全隱私，但WhatsApp願與頂級安全專家合作，盡可能阻止人們誤用，並站在不犧牲隱私的基準上提供控制和報告問題的方法。

＃ 小心！她變臉比3C升級的速度還快.....

WhatsApp活躍用戶突破20億！　執行長：致力與FB其他訊息端相互配合
摩根大通資深交易員因使用WhatsApp聊天　被留職停薪
手機快升級！　WhatsApp將在數百萬手機上罷工

ET快訊
《玩很大》男星「我從台灣來」旅英遭軟禁　驚恐被關：報警也沒用
英國大笨鐘鐘塔維修費爆增！　工人新發現議員傻眼：多花7.2億
高雄男娶越南妻收養3女　異國姻緣5年做阿公
北韓官員中國回來…隔離期間偷跑去澡堂　直接被槍決！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉！100台現貨不用等

印度政府嚴控社群媒體！下令業者提供用戶身份、追蹤貼文　遭WhatsApp拒絕　

Galaxy Z Flip值不值得買？3C達人：3大理由超勸敗

小米10發布！規格大提升　起售價1.7萬破新高

Galaxy Z Flip台售價48,880元　2/21指定通路雙色上市

蘋果官網背包照有亮點　驚見沒有瀏海的手機...引發網友熱議「iPhone 12現身了！」

Google工程師成立新公司　欲使「Bookbot」自動交付機器人重生

Pokémon Home讓寶可夢可在iOS及Android互換　進階版可寄放6000隻

三星Galaxy S10系列大降價！砍價金額1萬2起跳　但台灣官網還沒降

太難了！安卓之父Andy Rubin創立的Essential公司宣布倒閉

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

交往小蠻7年登記結婚！　邵翔：我愛你，現在要叫李太太了

好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉！100台現貨不用等

印度政府嚴控社群媒體！下令業者提供用戶身份、追蹤貼文　遭WhatsApp拒絕　

Galaxy Z Flip值不值得買？3C達人：3大理由超勸敗

小米10發布！規格大提升　起售價1.7萬破新高

Galaxy Z Flip台售價48,880元　2/21指定通路雙色上市

蘋果官網背包照有亮點　驚見沒有瀏海的手機...引發網友熱議「iPhone 12現身了！」

Google工程師成立新公司　欲使「Bookbot」自動交付機器人重生

Pokémon Home讓寶可夢可在iOS及Android互換　進階版可寄放6000隻

三星Galaxy S10系列大降價！砍價金額1萬2起跳　但台灣官網還沒降

太難了！安卓之父Andy Rubin創立的Essential公司宣布倒閉

Honda全新第4代FIT正式規格釋出　台灣導入與否內部討論中

台股開盤小漲14點　站上11,800點狹幅震盪

吃錯了！專家曝「飲食太清淡」後果：反而容易衰老無力

不斷更新／鑽石公主號「陰性的健康年長者優先下船」　北韓官員逃隔離遭槍斃

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

徐玄振新劇乖乖牌短髮好清純！盤點女神歷年造型　各種風格輕鬆駕馭

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

美股道瓊跌128點　台指期開盤下跌18點

好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉！100台現貨不用等

賓士哥國道拿鋁棒攔車：蛤吶！ 　駕駛淡定兩眼直視...關車窗嚕

3C家電熱門新聞

9款惡意App快刪除！偷裝3,000種病毒...Google Play已下載47萬次

三星Galaxy S10系列大降價！砍價金額1萬2起跳　但台灣官網還沒降

蘋果官網背包照藏玄機　驚見沒有瀏海的iPhone 12...引發熱議

小米10發布！規格大提升　起售價1.7萬破新高

Galaxy Z Flip值不值得買？

Pokémon Home正式上線

iPhone SE 2真有其機！

Google Play上有下載這24個App都要刪掉

Galaxy Z Flip台售價48,880元

三星S20系列五大優勢短評

NASA的立掃把挑戰是假消息

橘子被韓廠吃　玩家拍手

Google Assistant「畫面搜尋」功能回歸

擔心武漢肺炎　MWC 2020宣布取消

更多熱門

相關新聞

千人性侵女大生　警察竟冷眼旁觀

千人性侵女大生　警察竟冷眼旁觀

印度新德里南部的加爾基女子大學（Gargi College）6日舉辦結業式，沒想到在典禮進行中，竟有上千名男子翻牆進入校園，對在場的女大生大規模性侵和毆打。當時警察以及工作人員並沒有採取任何動作，學生投訴後才開始進行調查，引發眾人憤怒。

WhatsApp活躍用戶突破20億！　執行長：致力與FB其他訊息端配合

WhatsApp活躍用戶突破20億！　執行長：致力與FB其他訊息端配合

驚見多國網友「#TWforWHO 」感動炸

驚見多國網友「#TWforWHO 」感動炸

船員96秒影片描述「小武漢」現況

船員96秒影片描述「小武漢」現況

她扮帥男騙情　傳知己裸照給男友：就是這種人

她扮帥男騙情　傳知己裸照給男友：就是這種人

關鍵字：

WhatsAppFacebookTiktokInstagramYouTubetwitter印度

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

日本規模7地震　東北、北海道有感

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

金銀潭醫院院長：希望痊癒者出面捐血

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面