WhatsApp活躍用戶突破20億！　執行長：致力與FB其他訊息端相互配合

▲WhatsApp活躍用戶突破20億人。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據華爾街日報報導，即時通訊軟體WhatsApp的活躍用戶突破20億，在面臨來自全球各國立法者的壓力之際，WhatsApp執行長Will Cathcart誓言捍衛完全私密的加密傳遞方式。

WhatsApp達到20億這個里程碑的同時，也重申加密資訊的重要性，即便面對各國政府不斷呼籲「訊息程式促進恐怖主義、犯罪更難被發現」，Will Cathcart表示，人類在歷史上一直都能私下交流，而現代社會這種交流更不應該消失，若真有調查必要，WhatsApp會提供後設資料。

WhatsApp兩年來首次揭露它們的用戶數據，僅四年就從2016的10億用戶攀升了一倍。由此可見，這款應用程式在全球受歡迎的程度，突顯出它們為什麼堅決捍衛用戶加密交流的決心。

Will Cathcart表示，它們正致力於使這項服務與Facebook其他訊息用戶端相互配合（如Messenger），也是FB執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）去年強調過的走向。



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