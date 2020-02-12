鑽石公主號船員96秒影片描述「小武漢」現況　確診同事仍一起用餐

▲薩卡爾無奈亞洲籍船員受到的關注遠低於來自歐美國家的同事。（圖／翻攝自Facebook／Binay Kumar Sarkar）

記者黃翊婷／綜合報導

目前停靠在日本橫濱港外海的鑽石公主號郵輪，已經有135例確診。在船上擔任廚房工作人員的印度籍船員薩卡爾透過臉書上傳96秒的影片，向印度政府求救，同時也將船內的現狀真實呈現在全球網友眼前，他形容現在的鑽石公主號就像一座小型城市，這恐怕會讓病毒傳播變得更加「容易」。

根據《紐約時報》報導，薩卡爾（Binay Kumar Sarkar）提到，自己在船上主要負責做飯以及洗碗，但自從鑽石公主號開始進行隔離之後，整艘船就像一座小型城市，反而容易促成病毒傳播，加上亞洲籍船員受到的關注遠遠不如美國、澳洲、英國籍的人員，所以希望印度政府可以在疫情擴大之前，幫助他和同事離開，畢竟大多數船員都是來自亞洲國家，其中有132人為印度籍。

▲外界形容，現在的鑽石公主號彷彿是在海上漂浮的「小武漢」。（圖／達志影像／美聯社）

也有船員透露，部分在9日確診的同事之後仍和大家一起在餐廳吃飯，在甲板上方，2500多名旅客受到妥善的隔離安排，還有專人將餐點送到房間，每天也有固定時間可以到甲板上行走、透透氣；而在甲板下方，1000多名船員擠在一起生活、工作，準備旅客的餐點，自己則吃著簡單的自助餐，還得4人共用一廁所，承擔受到感染的高風險。

雖然日本政府已經著手開始研討是否有可能讓船上全體人員進行篩檢，但厚生勞動省副部長橋本岳（Gaku Hashimoto）10日表示，這個計畫不太可行，因為政府擁有的篩檢試劑等工具有限，「我們希望他們感覺安全舒適，就像回到自己家中，也希望他們離開郵輪之前接受篩檢，但對我們來說，具備這些能力有點困難」，因此會先針對有健康狀況的人以及長輩實施篩檢。