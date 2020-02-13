武漢肺炎命名COVID-19！「選了國籍自已承擔」陸配子女回台喊卡　指考延到7/3至5

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19）還在全球延燒，世界衛生組織（WHO）也將武漢肺炎正式命名COVID-19。為嚴格控管防疫和以國人為優先，中央流行疫情指揮中心在12日也宣布撤回「陸配子女有條件來台」措施；另外，因為開學延後，大學指考也首度宣布延後，改在7/3-7/5舉行。

陸委會11日宣布開放陸配子女持長期居留證、長期探親證入境，引發社會反彈，陸委會主委陳明通11日晚間以「小明的故事」試圖滅火，但仍無法平息眾怒。指揮中心指揮官陳時中12日在記者會宣布撤回陸委會公布相關陸配子女管制回台措施，若未持有台灣國籍，不同意入境。

請繼續往下閱讀...

▲指揮中心12日撤回陸委會陸配子女有條件來台措施。

陳時中說，該決定主要是以「國人優先」，因為本國籍要處理的問題就非常多了，他更直說「他們一開始是可以選擇國籍的，既然已經選擇了他想要的國籍，沒選台灣國籍，那現在就必須自己做安排、自己做承擔。」

陳時中強調，邊境管制上最大原則是「國人優先」，現在中國大陸還有很多台商具有本國國籍，清明節也可能會有一波返台祭祖，各方面活動會陸續展開，如果現在任意去開放邊境，反而會擔心到時量能可能會不足，因此撤回陸配子女有條件回台規定。

▲陳時中強調，撤回陸配子女有條件來台，主要考量是以國人優先。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

而在大學指考延期方面，教育部表示，指考日程向來維持於每年7月1日至3日，但因本學期情形特殊，因疫情延後開學，部分承辦考分區的大學及高中反映若維持109年7月1日至3日考試，各高中當時仍為學期上課期間，考場安排有困難，經過討論，在不變動指考考試範圍下，決定延期至7月3日至5日辦理。

另外，WHO也針對武漢肺炎提出命名，確定命名為「COVID-19」，CO代表的是冠狀（corona）、VI代表病毒（virus）以及D所代表的疾病（disease）組成，19則代表在2019年出現。